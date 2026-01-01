Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Лампа имеет возможность дистанционного управления через пульт ДУ (в комплект не входит).

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом и позволяет заряжать смартфон прямо во время работы.

Характеристики: