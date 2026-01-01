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Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая
Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая

Color FR-480 top кольцевая светодиодная лампа белая

Color
Артикул: DAN-3981

Кольцевая светодиодная лампа Color FR-480 top, белая.

Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2700-9990 K, внешний диаметр - 45,5 см, внутренний - 31,5 см. Световой поток - 9600 Лм. Возможность дистанционного управления. Вес - 1,8 кг. Цвет - белый. 

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Лампа имеет возможность дистанционного управления через пульт ДУ (в комплект не входит).

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом и позволяет заряжать смартфон прямо во время работы.

Характеристики:

  • мощность - 96 Вт
  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 2700-9990 K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 1,8 кг
  • диаметр внешний - 45,5 см
  • диаметр внутренний - 31,5 см

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Рассеиватель света.
  • Универсальный держатель для телефона и фотоаппарата.
  • Зеркало двустороннее.
  • Кабель подключения.
  • Адаптер питания.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Брендовая сумка.

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