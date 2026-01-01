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Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой

Color FL-480 pro KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой

Color
Артикул: DAN-3879

Комплект Color FL-480 pro KIT, кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой.

Комплект постоянного студийного света состоит из кольцевого осветителя Color FL-480 pro (белый) со стойкой Fotokvant LS-2100. Осветитель кольцевой мощностью 60 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2700-9990 K, внешний диаметр - 45,5 см, внутренний - 31,5 см. Световой поток - 6000 Лм. Стойка без амортизации, максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см. Цвет - черный. Комплектуется пультом ДУ.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 60 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Лампа имеет возможность дистанционного управления через пульт ДУ (в комплекте).

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом и позволяет заряжать смартфон прямо во время работы.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 2700-9990 K
  • яркость - 6000 Лю
  • дальность освещения - до 20 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45,5 см
  • диаметр внутренний - 31,5 см

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

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