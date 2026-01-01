Visico VC-600HS KIT студийная вспышка

Вспышка оснащена рефлектором и лампой пилотного света мощностью 250 Вт. Минимальная длительность импульса составляет 1/8000 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.
Функционал вспышки включает в себя встроенный радиосинхронизатор и плавный старт пилотного света, поддерживается синхронизация по световому импульсу, через синхрокабель и через радиосинхронизатор.
Также имеется активное охлаждение и функция аварийной защиты от перегрева.
Характеристики:
- максимальная мощность - 600 Дж
- время перезарядки - 0,7 - 1,1 с
- цветовая температура - 5600 К
- дисплей - есть
- длительность импульса - 1/8000 с
- лампа моделирующего света - 250 Вт
- байонет - Bowens
- ведущее число - 86 (2 м при ISO 100)
- питание - 220 В
- размер - 320х130x130 мм
- вес - 2,8 кг