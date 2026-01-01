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Visico VC-600HS KIT студийная вспышка
Visico VC-600HS KIT студийная вспышка

Visico VC-600HS KIT студийная вспышка

Visico
Артикул: DAN-4755

Студийная вспышка Visico VC-600HS KIT.

Студийный моноблок мощностью 600 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 250 Вт. Байонет - Bowens.

Описание

Вспышка оснащена рефлектором и лампой пилотного света мощностью 250 Вт. Минимальная длительность импульса составляет 1/8000 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.

Функционал вспышки включает в себя встроенный радиосинхронизатор и плавный старт пилотного света, поддерживается синхронизация по световому импульсу, через синхрокабель и через радиосинхронизатор.

Также имеется активное охлаждение и функция аварийной защиты от перегрева.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 600 Дж
  • время перезарядки - 0,7 - 1,1 с
  • цветовая температура - 5600 К
  • дисплей - есть
  • длительность импульса - 1/8000 с
  • лампа моделирующего света - 250 Вт
  • байонет - Bowens
  • ведущее число - 86 (2 м при ISO 100)
  • питание - 220 В
  • размер - 320х130x130 мм
  • вес - 2,8 кг

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