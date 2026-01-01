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Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж
Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж

Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж

Lumifor
Артикул: NVF-8259

Lumifor VELO LV-500 – студийная TTL HSS вспышка мощностью 500 Дж с питанием от аккумулятора или переменного тока. 

Размер – 340x230x130 мм. Вес – 2,85 кг. Байонет – Bowens S-Type. Прибор может работать и от аккумулятора, и от сети переменного тока 220 В.

Описание

Моноблок имеет 9 стопов регулировки мощности импульса (индикация 10.0–2.0 с шагом 0.1), что соответствует 500Дж – 1,95Дж или 1/1 – 1/256. Режим TTL используется во всем диапазоне мощности (500Дж – 1,95Дж) и рассчитывается автоматически с шагом 1/10 ступени с  экспокоррекцией ± 3 ступени. Ручной режим используется во всем диапазоне мощности (500Дж – 1,95Дж) с шагом 1/10-й ступени.

Прибор имеет высокую скорость синхронизации до 1/8000 секунды (HSS) которая доступна в ручном режиме в верхнем диапазоне мощности (500Дж – 125Дж) и регулируется вручную с шагом 1/10-ступени.

В комплект входит международный адаптер переменного тока 100-240В, 50-60Гц, который позволяет использовать осветитель практически в любой стране мира. Работа возможна от сети с установленной батареей или без нее. Встроенный сменный литий-ионный аккумулятор интегрирован в корпус осветителя и обеспечивает 350 импульсов на полной мощности. Он дает возможность использовать осветитель полностью в беспроводном режиме при съемке на улице или снимать с аккумулятором в студии в случае недоступности розеток переменного тока.

Стабильная цветовая температура с погрешностью ±100 Кельвинов обеспечивается использованием технологии IGBT. Также технология IGBT поддерживает короткую длительность импульса между 1/1000 секунды до 1/9000 в зависимости от выходной мощности для замораживания и спортивной съемки. Осветитель может полностью управляться в беспроводном режиме с помощью пульта Lumifor LRT-V1, доступного для систем Canon, Nikon и Sony (приобретается отдельно).

Лампа-вспышка защищена стеклянным матовым защитным колпаком, который помимо защитных функций помогает более качественно рассеивать свет как на больших октобоксах, так и на портретных тарелках и других модификаторах.

Алюминиевый корпус осветителя имеет приятную матовую поверхность, помогает эффективней отводить тепло, а также обладает хорошим запасом прочности.Байонетное крепление типа Bowens® S-type позволяет использовать огромное разнообразие световых модификаторов.

Характеристики:

  • рабочее напряжение, В – 100-240, 50-60 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500-1/9000
  • цветовая температура, К – 5700 +-100
  • время перезарядки, с – 3
  • регулировка мощности – 9 стопов 1,95Дж-500Дж (2,0-10,0 с шагом 0,1)
  • размеры, мм – 340x230x130
  • вес, кг – 2,85

Комплектация

  • Импульсный осветитель Lumifor VELO LV-500.
  • Стандартный рефлектор 18 см (7 дюймов) с креплением типа Bowens S-Type.
  • Li-Ion батарейный блок для Lumifor VELO LV-500, 4500мАч, 64,8Вт-ч, 14,4В.
  • Зарядное устройство для батарейного блока, вход 100-240В, 50-60Гц, выход DC 16.8В, 2,5А.
  • Блок питания вход 100-240В, 50-60Гц, 3,5А, выход  – 16В, 14А.
  • Микро USB-кабель для обновления встроенного ПО.
  • Синхрокабель PC-3.5 мм.
  • Гарантийный талон.
  • Инструкция по эксплуатации.

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