Lumifor VELO LV-500 студийная вспышка 500 Дж

Описание

Моноблок имеет 9 стопов регулировки мощности импульса (индикация 10.0–2.0 с шагом 0.1), что соответствует 500Дж – 1,95Дж или 1/1 – 1/256. Режим TTL используется во всем диапазоне мощности (500Дж – 1,95Дж) и рассчитывается автоматически с шагом 1/10 ступени с экспокоррекцией ± 3 ступени. Ручной режим используется во всем диапазоне мощности (500Дж – 1,95Дж) с шагом 1/10-й ступени.

Прибор имеет высокую скорость синхронизации до 1/8000 секунды (HSS) которая доступна в ручном режиме в верхнем диапазоне мощности (500Дж – 125Дж) и регулируется вручную с шагом 1/10-ступени.

В комплект входит международный адаптер переменного тока 100-240В, 50-60Гц, который позволяет использовать осветитель практически в любой стране мира. Работа возможна от сети с установленной батареей или без нее. Встроенный сменный литий-ионный аккумулятор интегрирован в корпус осветителя и обеспечивает 350 импульсов на полной мощности. Он дает возможность использовать осветитель полностью в беспроводном режиме при съемке на улице или снимать с аккумулятором в студии в случае недоступности розеток переменного тока.

Стабильная цветовая температура с погрешностью ±100 Кельвинов обеспечивается использованием технологии IGBT. Также технология IGBT поддерживает короткую длительность импульса между 1/1000 секунды до 1/9000 в зависимости от выходной мощности для замораживания и спортивной съемки. Осветитель может полностью управляться в беспроводном режиме с помощью пульта Lumifor LRT-V1, доступного для систем Canon, Nikon и Sony (приобретается отдельно).

Лампа-вспышка защищена стеклянным матовым защитным колпаком, который помимо защитных функций помогает более качественно рассеивать свет как на больших октобоксах, так и на портретных тарелках и других модификаторах.

Алюминиевый корпус осветителя имеет приятную матовую поверхность, помогает эффективней отводить тепло, а также обладает хорошим запасом прочности.Байонетное крепление типа Bowens® S-type позволяет использовать огромное разнообразие световых модификаторов.

Характеристики: