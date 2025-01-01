Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры

Артикул: OLE-1161

Manfrotto MK190X3-3W1 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и 3D-головы с быстросъемной площадкой. Предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 7 кг. Максимальная высота – 170 см, вес – 2,8 кг.