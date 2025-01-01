images
Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры

Manfrotto
Manfrotto MK190X3-3W1 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и 3D-головы с быстросъемной площадкой. Предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 7 кг. Максимальная высота – 170 см, вес – 2,8 кг.

Штатив оснащен специальной конструкцией клипс, что позволяет одним движением открыть все секции ножек. Резиновые наконечники позволяют устанавливать модель штатива практически на любой поверхности. В верхней части имеется встроенный пузырьковый уровень для точного кадрирования.

  • материал – алюминий
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 170
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 145
  • минимальная высота, см – 9
  • длина в сложенном состоянии, см – 69
  • максимальная нагрузка, кг – 7

