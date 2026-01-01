Lumifor CRETO LCR-400 студийная вспышка 400 Дж

Описание

Импульсный студийный осветитель CRETO 400 изготовлен в прочном корпусе, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность регулируется от полной до 1/16 с шагом 0,1, время перезарядки составляет всего 1,5 с. Синхронизация возможна по световому импульсу (дистанция 10 м) и с помощью радиосинхронизатора LRT-CR1 (дистанция 30 м) приобретается отдельно.

Поставляется с лампой-вспышкой Heimann 400Ws мощностью 400 Дж и лампой моделирующего света 100Вт с цоколем E27. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя: