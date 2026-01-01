Godox SK300II-V вспышка студийная

Описание

Вспышка SK300II-V подходит для студийной коммерческой или творческой съемки и готова справляться с самыми разными задачами. Моноблок может использоваться в качестве источника основного, заполняющего, фонового и контрового освещения в предметной, портретной и других видах съемок. Благодаря оптимальному соотношению мощности и компактности, может применяться как в крупных студиях, так и в небольших помещениях.

Пуск вспышки может осуществляться следующими способами: по синхрокабелю, от светоловушки (оптический режим ведомой вспышки) и при помощи встроенной системы беспроводного управления Godox 2.4G X.

Мощность 300 Дж

Ведущее число (м ISO 100) 58

Регулировка мощности 6.0~10.0(1/16~1/1)

Моделирующая лампа 10 Вт

Цветовая температура моделирующей лампы 5700K±200K

Время перезарядки 0.1~1.5с

Способы синхронизации Синхрокабель, тестовая кнопка, оптическое управление, порт беспроводного управления

Длительность импульса 1/2000~1/800с

Материал корпуса алюминий

Байонет Bowens

Диаметр вспышки 13,7 см

Высота вспышки с ручкой 20,6 см

Длина вспышки с крышкой 35 см