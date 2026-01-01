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Godox SK300II-V вспышка студийная
Godox SK300II-V вспышка студийная
Godox SK300II-V вспышка студийная
Godox SK300II-V вспышка студийная
Godox SK300II-V вспышка студийная
Godox SK300II-V вспышка студийная
Godox SK300II-V вспышка студийная

Godox SK300II-V вспышка студийная

Godox
Артикул: DAN-9219

Легкий и компактный моноблок Godox SK300II-V  с мощностью импульса до 300 Дж, светодиодной пилотной лампой 10 Вт, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Вспышка отличается стабильной мощностью, точной регулировкой от 1/16 до 1/1, быстрым временем перезарядки от 0.1 до 1.5 с, длительностью импульса от 1/800 до 1/2000 с.

Описание

Вспышка SK300II-V подходит для студийной коммерческой или творческой съемки и готова справляться с самыми разными задачами. Моноблок может использоваться в качестве источника основного, заполняющего, фонового и контрового освещения в предметной, портретной и других видах съемок. Благодаря оптимальному соотношению мощности и компактности, может применяться как в крупных студиях, так и в небольших помещениях.
Пуск вспышки может осуществляться следующими способами: по синхрокабелю, от светоловушки (оптический режим ведомой вспышки) и при помощи встроенной системы беспроводного управления Godox 2.4G X.

Мощность 300 Дж
Ведущее число (м ISO 100) 58
Регулировка мощности 6.0~10.0(1/16~1/1)
Моделирующая лампа 10 Вт
Цветовая температура моделирующей лампы 5700K±200K
Время перезарядки 0.1~1.5с
Способы синхронизации Синхрокабель, тестовая кнопка, оптическое управление, порт беспроводного управления
Длительность импульса 1/2000~1/800с
Материал корпуса алюминий
Байонет Bowens
Диаметр вспышки 13,7 см
Высота вспышки с ручкой 20,6 см
Длина вспышки с крышкой 35 см

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