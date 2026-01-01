Godox QT400IIM импульсный моноблок высокоскоростной

Описание

Прибор имеет встроенную систему радиосинхронизации Godox 2.4 G X System с поддержкой HSS. При ее использовании, вспышки QTII поддерживают высокоскоростную синхронизацию HSS до 1/8000сек с камерами Canon, Nikon, Sony, Fuji и Olympus/Panasonic. Синхронизаторы серии X1 и Xpro можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для регулировки мощности, управления звуковой сигнализацией и поджига вспышек. Кроме этого, приборы оснащены синхропортом для подключения альтернативных устройств синхронизации.

Приборы серии QTII обладают высокой скоростью готовности от импульса к импульсу. На средних уровнях мощности они позволяют снимать до 10 кадров/сек. На максимальной мощности модель QT400IIm перезаряжается всего за 0,7секунды.

Моноблоки Godox QTII снабжены уникальным режимом коротких импульсов - High-Speed Flash. При его использовании модель QT400IIm достигает импульсов длительностью 1/35086 сек при t 0,1.

Характеристики: