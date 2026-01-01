images
images
Godox QT400IIM импульсный моноблок высокоскоростной
Godox QT400IIM импульсный моноблок высокоскоростной

Godox QT400IIM импульсный моноблок высокоскоростной

Godox
Артикул: DAN-1047

Godox QT400II-M - импульсный моноблок с возможностью высокоскоростной синхронизации.

Моноблок снабжен режимом коротких импульсов (High-Speed Flash) - до 1/35086 сек, а при работе на средних уровнях мощности позволяют снимать со скоростью до 10 кадров/сек. Режим высокоскоростной синхронизации HSS до 1/8000 с. Прибор позволяют регулировать уровень выдаваемой мощности в диапазоне от 1/1 до 1/128. Яркость 150 Вт пилотной лампы можно варьировать 100% до 5% мощности. 

Описание

Прибор имеет встроенную систему радиосинхронизации Godox 2.4 G X System с поддержкой HSS. При ее использовании, вспышки QTII поддерживают высокоскоростную синхронизацию HSS до 1/8000сек с камерами Canon, Nikon, Sony, Fuji и Olympus/Panasonic. Синхронизаторы серии X1 и Xpro можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для регулировки мощности, управления звуковой сигнализацией и поджига вспышек. Кроме этого, приборы оснащены синхропортом для подключения альтернативных устройств синхронизации.

Приборы серии QTII обладают высокой скоростью готовности от импульса к импульсу. На средних уровнях мощности они позволяют снимать до 10 кадров/сек. На максимальной мощности модель QT400IIm перезаряжается всего за 0,7секунды.

Моноблоки Godox QTII снабжены уникальным режимом коротких импульсов - High-Speed Flash. При его использовании модель QT400IIm достигает импульсов длительностью 1/35086 сек при t 0,1.

Характеристики:

  • байонетное крепление - Bowens
  • мощность, Дж - 400
  • скорость перезарядки, сек – 0,7
  • регулировка мощности - есть
  • глубина регулировки мощности - от 1 до 1/128
  • управление пилотным светом - есть
  • индикация готовности - есть
  • охлаждение – нет
  • цветовая температура, К - 5600±200
  • каналов - 32
  • радиус действия, м - 50
  • вес - 2.96 кг
  • размер - 140х230х410 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Арт. VBR-503
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 21 ч

Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.

Максимальная высота 244 см.

-10 %2 780 ₽
2 500 ₽
В корзину
-6 %
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Арт. NVF-2290
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 9 ч

Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7" 18 см с байонетом Bowens. Предназначен для направления света студийной вспышки или светодиодного осветителя. Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.

-5.65 %1 240 ₽
1 170 ₽
В корзину
-6 %
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
Арт. DAN-5900
QZSD LS-32-3 облегченная стойка 265 см для профессионального оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Стойка QZSD LS-32-3, легкая. 

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 94 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 265 см. Минимальная рабочая высота - 105 см. Максимальная нагрузка - 6 кг.

-6 %3 530 ₽
3 310 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Арт. DAN-9716
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

-8 %2 390 ₽
2 190 ₽
В корзину

Видео

Позирование в будуарной фотосессии. Часть II
Позирование в будуарной фотосессии. Часть II
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.