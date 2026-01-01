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Kupo CS40MK 40" C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Kupo CS40MK 40" C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Kupo
Артикул: NVF-8846

Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и перекладиной 100 см

Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.

Описание

Благодаря их прочности и гибкости в эксплуатации данная модель извесная как C-Stand остается одним из наиболее распространенных типов установочного оборудования в отрасли кинопроизводства.

Используемая самостоятельно или в сочетании с крепежной головкой или крепежным кронштейном, стойка C применяется для установки осветительного оборудования и всего разнообразия светоформирующих инструментов и аксессуаров.

Функция сдвигаемой ножки обеспечивает максимальную опору для осветительных приборов, рефлекторов или экранов. Стойка имеет 3 секции диаметром 35, 30, 25 мм.

Характеристики:

  • длина в сложенном виде, см – 132
  • максимальная высота, см – 323
  • минимальная высота, см – 134
  • вес, кг – 9,19
  • диаметр основания, см – 100
  • максимальная нагрузка, – 10
  • крепление, см – А (5/8”)
  • цвет – серебро

Комплектация

  • Кронштейн grip arm – 1 шт.
  • Головка 2.5” grip head – 1 шт.

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