FST PRO-600H импульсный осветитель

Активное охлаждение.
Подсветка дисплея с отображением рабочих параметров моноблока.
Режим стробоскопа RPT, поддержка высокоскоростной синхронизации до 1/8000 с.
USB-триггер для радиосинхронизации.
Простое интуитивное управление.
Байонет Bowens.
Разъем для установки фотозонта.
Импульсный осветитель FST PRO-600H способен удовлетворить самые высокие требования и позволит реализовать самые сложные творческие идеи и задачи.
Характеристики:
- мощность - 600 Дж
- ведущее число - 75
- пилотная лампа - 250 Вт
- цветовая температура - 5500 ± 200 К
- глубина регулировки мощности - 1/1 - 1/128
- настройка мощности пилотной лампы - 1.0 - 8.0
- время перезарядки - 0.04 - 0.9 с
- напряжение - 170 - 240, 50/60 Гц
- предупреждение о перегреве - есть
- радиосинхронизация - да, USB-триггер
- активное охлаждение - есть
- размер - 475х240х265 мм
- вес - 4.5 кг