FST PRO-600H импульсный осветитель

Арт. DAN-4180

до конца распродажи 1 дн, 13 ч

Сумка CULLMANN RIO Fit 100 Love для Fujifilm Instax mini 8/9.

Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом, зеленом цветах и теперь в джинсовой расцветке с надписями Love. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - джинсовый с надписями.



