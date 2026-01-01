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FST PRO-600H импульсный осветитель
FST PRO-600H импульсный осветитель
FST PRO-600H импульсный осветитель

FST PRO-600H импульсный осветитель

FST
Артикул: MTG-0342

Профессиональный импульсный моноблок с поддержкой высокоскоростной синхронизации, сверхкоротким импульсом - 1/20000, позволяющим "замораживать" изображение, скоростью перезарядки меньше 1 с на полной мощности, глубиной регулировки в 8 ступеней от 1/1 до 1/128.

Максимальная мощность импульсной лампы - 600 Дж, пилотная лампа - 250 Вт.

Описание

Активное охлаждение.

Подсветка дисплея с отображением рабочих параметров моноблока.

Режим стробоскопа RPT, поддержка высокоскоростной синхронизации до 1/8000 с.

USB-триггер для радиосинхронизации.

Простое интуитивное управление.

Байонет Bowens.

Разъем для установки фотозонта.

Импульсный осветитель FST PRO-600H способен удовлетворить самые высокие требования и позволит реализовать самые сложные творческие идеи и задачи.

Характеристики:

  • мощность - 600 Дж
  • ведущее число - 75
  • пилотная лампа - 250 Вт
  • цветовая температура - 5500 ± 200 К
  • глубина регулировки мощности - 1/1 - 1/128
  • настройка мощности пилотной лампы - 1.0 - 8.0
  • время перезарядки - 0.04 - 0.9 с
  • напряжение - 170 - 240, 50/60 Гц
  • предупреждение о перегреве - есть
  • радиосинхронизация - да, USB-триггер
  • активное охлаждение - есть
  • размер - 475х240х265 мм
  • вес - 4.5 кг

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