Falcon Eyes DE-300BW вспышка студийная

- максимальная мощность – 300 Дж
- время перезарядки 1–2 с
- диапазон регулировки мощности 1/16–1/1
- регулировка мощности – аналоговая
- пилотный свет – 250 Вт
- цветовая температура 5300–5600 К
- длительност импульса 1/1200–1/600 с
- способ синхронизации световая ловушка/синхрокабель
- напряжение на синхроконтактах – 5 В
- дистанция синхронизации до 20 м
- байонет Bowens
- питание 180–220B 50Гц/100–120В 60Гц
- предохранитель 6,3 А
- эргономичный дизайн, алюминиевый корпус
- система защиты от перегрева
- интеллектуальная система охлаждения вентилятором
- автоматический сброс энегрии при понижении мощности
- лампа пилотного света с патроном E27
- подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта
- новейшие технологии элементной базы