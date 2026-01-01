images
Falcon Eyes DE-300BW вспышка студийная

Falcon Eyes DE-300BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-094

Студийная вспышка Falcon Eyes DE-300BW – это современный импульсный осветитель с малым временем перезарядки, мощностью 300 Дж.

Благодаря популярному байонету Bowens к вспышке подойдет большинство световых модификаторов.

Описание

Харакетристики:
  • максимальная мощность – 300 Дж
  • время перезарядки 1–2 с
  • диапазон регулировки мощности 1/16–1/1
  • регулировка мощности – аналоговая
  • пилотный свет – 250 Вт
  • цветовая температура 5300–5600 К
  • длительност импульса 1/1200–1/600 с
  • способ синхронизации световая ловушка/синхрокабель
  • напряжение на синхроконтактах – 5 В
  • дистанция синхронизации до 20 м
  • байонет Bowens
  • питание 180–220B 50Гц/100–120В 60Гц
  • предохранитель 6,3 А
 
Параметры:
  • эргономичный дизайн, алюминиевый корпус
  • система защиты от перегрева
  • интеллектуальная система охлаждения вентилятором
  • автоматический сброс энегрии при понижении мощности
  • лампа пилотного света с патроном E27
  • подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта
  • новейшие технологии элементной базы

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes DE-300BW – 1 шт. 
  • Защитный колпак 1 шт.
  • Галогеновая лампа 1 шт.
  • Импульсная лампа 1 шт.
  • Рефлектор стандартный 1 шт.
  • Сетевой шнур 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Арт. FTR-1373
Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

4 450 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 9 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Арт. NVF-6502
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

2 120 ₽
В корзину

Видео

Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Вадим Гиппенрейтер - фотопоэт и основоположник российского пейзажного фотоискусства
Вадим Гиппенрейтер - фотопоэт и основоположник российского пейзажного фотоискусства
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.