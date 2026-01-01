Falcon Eyes TE-600BW v2.0 вспышка студийная 600 Дж

Вспышка может автоматически сбросывать энергию при понижении мощности. Модель имеет гибкую систему управления синхронизатором (с пропуском предвспышки, по 1 и по 2 импульсу), а также оснащена раздельной регулировкой мощности пилотного и импульсного света. С v2.0 возможно автономное использование вспышки с помощью аккумулятора (система питания TE WF-2 или TE WF-3)
Имеется подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта.
Технические характеристики:
- мощность 600 Дж
- время перезарядки 1-3 с
- диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32, 6 ступеней с шагом 1/10
- пилотный свет – 250 Вт
- цветовая температура 5400-5600 К
- длительность импульса 1/600-1/1200 с
- способ синхронизации – световой импульс, синхрокабель, пульт ДУ (через USB-порт)
- возможность работы от аккумулятора – есть
- длина синхрокабеля – 4 м
- длина силового кабеля – 4 м
- защита от перегрева – звуковой сигнал
- предохранитель – 8 А
- электропитание – 220–240 В, 50 Гц
- напряжение в синхроконтакте – 5 В
- байонет Bowens
- вес 2,6 кг
- габариты – 275х140х190 мм