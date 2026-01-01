Falcon Eyes TE-600BW v2.0 вспышка студийная 600 Дж

Описание

Вспышка может автоматически сбросывать энергию при понижении мощности. Модель имеет гибкую систему управления синхронизатором (с пропуском предвспышки, по 1 и по 2 импульсу), а также оснащена раздельной регулировкой мощности пилотного и импульсного света. С v2.0 возможно автономное использование вспышки с помощью аккумулятора (система питания TE WF-2 или TE WF-3)

Имеется подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта.

Технические характеристики: