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Falcon Eyes TE-600BW v2.0 вспышка студийная 600 Дж

Falcon Eyes TE-600BW v2.0 вспышка студийная 600 Дж

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2926

Falcon Eyes TE-600BW v2.0 – относится к флагманской линейке вспышек Falcon Eyes. Профессиональные фотографы особенно оценят мощный пилотный свет и удобство управления синхронизатором, в том числе с помощью пульта. Моноблок оснащен портом USB для подключения специального приемника радиосинхронизатора TE-RC II с функцией дистанционного управления, передатчик устанавливается в горячий башмак камеры.

Описание

Вспышка может автоматически сбросывать энергию при понижении мощности. Модель имеет гибкую систему управления синхронизатором (с пропуском предвспышки, по 1 и по 2 импульсу), а также оснащена раздельной регулировкой мощности пилотного и импульсного света. С v2.0 возможно автономное использование вспышки с помощью аккумулятора (система питания TE WF-2 или TE WF-3)

Имеется подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта.

Технические характеристики:

  • мощность 600 Дж
  • время перезарядки 1-3 с
  • диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32, 6 ступеней с шагом 1/10
  • пилотный свет – 250 Вт
  • цветовая температура 5400-5600 К
  • длительность импульса 1/600-1/1200 с
  • способ синхронизации – световой импульс, синхрокабель, пульт ДУ (через USB-порт)
  • возможность работы от аккумулятора – есть
  • длина синхрокабеля – 4 м
  • длина силового кабеля – 4 м
  • защита от перегрева – звуковой сигнал
  • предохранитель – 8 А
  • электропитание – 220–240 В, 50 Гц
  • напряжение в синхроконтакте – 5 В
  • байонет Bowens
  • вес 2,6 кг
  • габариты275х140х190 мм

Комплектация

  • Вспышка TE-600BW v2.0 с импульсной лампой.
  • Галогенная лампа 250 Вт, E27, 220 В.
  • Рефлектор 175 мм (R-175 BW).
  • Защитная крышка-колпак.
  • Синхрокабель вилка-джек 3,5" 4 м.
  • Силовой кабель 4 м.
  • Запасной предохранитель.
  • Гарантия и инструкция на русском языке.

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