Grifon MFA-HC сотовая насадка с тремя цветными фильтрами

Grifon
Артикул: FTR-696

Grifon MFA-HC – сотовая насадка с тремя цветными фильтрами (желтым, красным и синим). Предназначена для импульсной вспышки VS-32W с посадочным диаметром 73 мм, имеется резьба, диаметр выходного отверстия – 120 мм. 

Описание

Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.

Максимальная высота 244 см.

Godox BDR-W420 портретная тарелка белая
Godox BDR-W420 портретная тарелка белая
Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света).

Видео

Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
