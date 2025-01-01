Grifon MFA-HC – сотовая насадка с тремя цветными фильтрами (желтым, красным и синим). Предназначена для импульсной вспышки VS-32W с посадочным диаметром 73 мм, имеется резьба, диаметр выходного отверстия – 120 мм.

