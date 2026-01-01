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Falcon Eyes TE-300BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-300BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-300BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-300BW v3.0 студийная вспышка

Falcon Eyes TE-300BW v3.0 студийная вспышка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3474

Студийная вспышка Falcon Eyes TE-300BW v3,0.

Студийный моноблок Falcon мощностью 300 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 250 Вт. Байонет - Bowens. 


Описание

Основное отличие моноблока от предыдущей версии 2,0 - наличие встроенной системы радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, 16 радиоканалов и четыре группы управления мощностью, пилотным светом и запуском вспышки с помощью пультов TERC (приобретаются отдельно).

Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки - на задней ее части расположена рукоятка. Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем).

Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль встроенной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения - винтовая. Это дает возможность уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров. Угол наклона вспышки регулируемый и фиксируется винтом. Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с фиксатором.

Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия софт-тач. Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали.

Управление вспышкой электронное, осуществляется кнопками и валкодером, находящимися на панели управления. Для отображения значений текущей мощности и отображения режимов работы вспышки предусмотрены экран и светодиодные индикаторы. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет до 2,1 сек. Диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции). Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1.

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости, пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса - для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.

Характеристики:

  • энергия импульса вспышки - 300 Дж
  • диапазон выходной мощности - 1/32 - 1/1 (с шагом 0,1)
  • лампа пилотного света - 250 Вт Е27
  • режимы работы лампы пилотного света - ручная рег., пропорциональный, выкл.
  • время перезарядки - 0,2-0,9 с
  • индикация готовности - световая, звуковая
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
  • радиосинхронизация - до 100 м
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • напряжение на синхроразъеме - 5 В
  • длительность импульса - 1/800...1/1200 c
  • способы запуска вспышки - радио 2,4 ГГц, оптический, синхроразъем, кнопка TEST
  • напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
  • охлаждение - встроенный вентилятор
  • защита от перегрева - есть
  • байонет - Bowens

Комплектация

  • Вспышка Falcon Eyes TE-300BW v3.0 студийная - 1 шт.
  • Кабель питания - 1шт.
  • Защитный колпак - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.
  • Рефлектор - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации.

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