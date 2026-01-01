Falcon Eyes TE-300BW v2.0 импульсный моноблок 300 Дж

Серия TE-BW является флагманской серией профессиональных студийных моноблоков Falcon Eyes, рассчитанных на продолжительную эксплуатацию в фотостудиях от сети 220В или аккумулятора WF-2 при выездных съемках.
Стабильность выходных характеристик и продолжительный ресурс работы гарантируются новой микропроцессорной элементной базой. Обновленный модуль ИК-синхронизатора дает возможность надежнее принимать сигнал от управляющего импульса. Моноблок имеет усовершенствованное микропроцессорное управление для точной настройки и улучшенную систему защиты от перегрева.
Длина импульса изменяется от 1/600 до 1/1200 с, а время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 1 до 3 с. Серия TE-BW имеет более широкий диапазон регулировки мощности, чем серия DE-BW. Диапазон составляет от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции) с градацией в 1/10 ступени. Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1. В моноблоке TE-300BW v2.0 установлена импульсная лампа RTS10-4530.
Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости: пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса – для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности. Также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.
Возможно использование лампы с цоколем G6.35. Для этого потребуется приобрести отдельно адаптер. Максимальная рекомендуемая мощность лампы накаливания (галогенной) с цоколем Е27 – 650 Вт. При использовании пилотного света с лампой мощностью 500 Вт и выше в течении часа возможен перегрев насадок, в особенности у нежаропрочных софтбоксов. Будьте осторожны!
Встроенная светоловушка, которая находится под красным колпачком в верхней части корпуса, используется для запуска вспышки от управляющего импульса ведущей студийной или накамерной вспышки, а также от импульса специального ИК-синхронизатора (например, Falcon Eyes TR-1, TR-3). Режимы работы светоловушки: выключен, 1 – срабатывание по первому импульсу, 2 – по второму импульсу, 3 – по третьему импульсу.
На корпусе имеется гнездо mini jack 3,5 мм для подключения радиосинхронизатора или синхрокабеля.
В новой версии моноблоков серии TE v2.0 интегрирован USB-порт для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора TE-RCII, передатчик-пульт ставится в горячий башмак камеры. Пульт дистанционного управления TE-RC II взаимодействует с моноблоком по радиоканалу и дает возможность изменять мощности пилотного и импульсного света, включать и выключать светосинхронизатор и звуковую индикацию зарядки. С пульта можно изменить режим работы пилотного света или отключить его, а также произвести тестовый запуск вспышки. Функция радиосинхронизации позволяет передавать запускающий сигнал на ведущую вспышку.
Особенностью моноблоков серии TE-BW является возможность работы с питанием от аккумулятора серии WF. Габариты у такого источника питания сопоставимы с автомобильным аккумулятором. При подключении аккумулятора вспышка автоматически определяет его и в целях экономии энергии отключает пилотный свет. Пилот может быть включен принудительно, но вспышка снова отключает его через непродолжительный период времени.
Корпус вспышек серии TE выполнен из алюминия с внешним покрытием soft touch. Моноблок устанавливается на стойки и другие опоры с наконечником 5/8" (16 мм) c помощью металлического крепежного устройства, имеющего отверстие под зонт, удобную зажимную рукоятку и возможность наклона. Крепежное устройство перемещается по пазу вдоль корпуса, что помогает сбалансировать вес осветителя при использовании тяжелых насадок.
Не рекомендуется использовать вспышку на максимальной мощности 1/1 продолжительное время. Это значительно уменьшает ресурс импульсной лампы. При покупке моноблока следует остановить свой выбор на модели с необходимым запасом по мощности.
Особенности:
- возможность управления с пульта через встроенный порт USB
- малое время заряда
- лампа пилотного света (250 Вт, в комплекте), патрон E27
- байонет Bowens
- автоматический сброс энергии при понижении мощности
- гибкая система управления синхронизатором (с пропуском предвспышки, по 1 и по 2 импульсу)
- раздельная регулировка мощности пилотного и импульсного света
- возможность автономного использования вспышки – от аккумулятора (система питания TE WF-2 или TE WF-3)
- яркий цифровой индикатор мощности
- микропроцессорное управление
- интеллектуальная система защиты от перегрева с охлаждением вентилятором
- защита от преждевременного срабатывания до полной зарядки
- подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта
- эргономичный дизайн, литой алюминиевый корпус с покрытием soft touch
Характеристики:
- мощность импульсного света, Дж – 300
- диапазон регулировки мощности – от 1/1 до 1/32, 6-ступеней с шагом 1/10 ступени
- время полной зарядки, с – от 1 до 3
- длительность импульса – от 1/600 до 1/1200
- мощность пилотного света, Вт – 250, цоколь E27
- цветовая температура импульсной лампы, К – 5400–5600
- байонет – Bowens
- синхронизация – синхроразъем, световой импульс, пульт ДУ (опция)
- возможность работы от аккумулятора – есть
- длина синхрокабеля, м – 4
- длина силового кабеля, м – 4
- защита от перегрева – звуковой сигнал
- предохранитель, А – 8
- электропитание, В – 220–240, 50 Гц
- напряжение на синхроконтакте, В – 5
- размеры вспышки, мм – 270х135х135
- размеры упаковки, мм – 470х260х260
- вес вспышки, кг – 2,28
- вес вместе с упаковкой, кг – 3,6