images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная

Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2928

Вспышка студийная Falcon Eyes Phantom II 600 BW.

Импульсный моноблок с байонетом Bowens, мощностью 600 Дж. Оборудован встроенной беспроводной системой синхронизации. Регулировка мощности от полной до 1/32, быстрая перезарядка, моделирующая лампа 250 Вт. Прибор имеет алюминиевый корпус.

Описание

Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Основное отличие от старой версии то что Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации!

На панели управления находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 8А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Моноблок имеет прочный, алюминиевый корпус. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.

Система охлаждения пренудительная.

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 600 Дж
  • ведущее число - 76
  • цветовая температура - 5600К +/- 200К
  • управление мощностью вспышки - от 1/32 до максимума
  • лампа пилотного света - 250 вт
  • управление мощностью пилотного света - от 5 до 100 % с шагом 5%
  • время перезарядки - менее 1,5 с
  • способы запуска вспышки - встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приемника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST
  • длительность импульса - от 1/2000 до 1/800 c
  • байонет - Bowens
  • предохранитель - 8 А
  • вес моноблока - 2,91 кг

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Phantom II 600 BW. 
  • Провод питания 4,5 м. 
  • Пластиковый защитный колпак лампы. 
  • Синхрокабель 3 м. 
  • Лампа пилотного света. 
  • Руководство по эксплуатации. 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9119
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SB-80120BW – софтбокс размером 80х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 


4 480 ₽
В корзину
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Арт. NVF-9309
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SB-GRID 6090BW - комплект студийных модификаторов света, в который входит прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens и соты. Размер ячейки сот - 5х5 см, толщина сот - 3 см. 

4 890 ₽
В корзину
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Арт. VBR-449
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

4 850 ₽
В корзину
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Арт. DAN-3578
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Наличие
более 10 шт

Ворота Fotokvant V-3030L для тяжелого фотофона, размер - 3х3 м. Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина составная, из четырех секций, имеется возможность компоновки из двух, трех и всех четырех частей. Максимальная высота стоек - 3 м. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски.

9 220 ₽
В корзину

Видео

7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.