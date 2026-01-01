Falcon Eyes Phantom II 600 BW вспышка студийная

Новая, модернизированная версия моноблоков серии Phantom. Основное отличие от старой версии то что Phantom II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации!
На панели управления находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 8А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.
Моноблок имеет прочный, алюминиевый корпус. Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта.
Система охлаждения пренудительная.
Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.
Характеристики:
- максимальная мощность - 600 Дж
- ведущее число - 76
- цветовая температура - 5600К +/- 200К
- управление мощностью вспышки - от 1/32 до максимума
- лампа пилотного света - 250 вт
- управление мощностью пилотного света - от 5 до 100 % с шагом 5%
- время перезарядки - менее 1,5 с
- способы запуска вспышки - встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приемника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST
- длительность импульса - от 1/2000 до 1/800 c
- байонет - Bowens
- предохранитель - 8 А
- вес моноблока - 2,91 кг