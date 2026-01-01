images
images
images
images
Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель
Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель

Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4926

Кабель Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50 cm Orange. Кабель позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников. USB 2.0 обеспечивает высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 50 см. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере.

Описание

Кабель Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B (угловой, 50 см, оранжевый)

Tether Tools CU51RT02-ORG — это высококачественный кабель для подключения камеры к компьютеру при tethering-съемке (передача изображения в реальном времени). Модель имеет разъем USB 2.0 Type-A на одном конце и угловой разъем Mini-B 5-Pin на другом для удобного и безопасного подключения к камере. Длина кабеля составляет 50 см, что обеспечивает гибкость при организации рабочего места, не создавая лишнего провисания проводов. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на площадке.

Основные характеристики

  • Тип кабеля: TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin.
  • Длина: 50 см (0,5 м).
  • Разъемы: USB 2.0 Type-A (к компьютеру), Mini-B 5-Pin (к камере).
  • Угловой разъем: Есть, снимает нагрузку с порта камеры.
  • Цвет: Оранжевый.

Для чего используется

Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру или ноутбуку. Он позволяет:

  • Передавать изображения в реальном времени: Просматривать снимки сразу на большом экране компьютера.
  • Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для управления съемкой.
  • Обеспечивать надежное подключение: Короткая длина предотвращает спутывание и создает аккуратное рабочее пространство.
  • Безопасно работать с камерой: Угловой Mini-B разъем снижает риск повреждения порта камеры и перегиба кабеля.

Особенности конструкции

Кабель изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность даже при интенсивном использовании. Угловой Mini-B разъем позволяет плотно прилегать к корпусу камеры, не выступая и не создавая дополнительной нагрузки на порт.

Комплектация

  • Кабель Tether Tools CU51RT02-ORG — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Арт. DAN-4656
Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange защитная клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

Защитная клипса Tether Tools JS026ORG JerkStopper Extension Lock Orange.

Разьемный защитный кожух для кабелей. Надевается на кабель возле разьема, фиксирует и защищает от разрывов место соединения кабеля со штекером. 

1 500 ₽
В корзину
Tether Tools CU1917 TetherPro USB 2.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CU1917 TetherPro USB 2.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CU1917 TetherPro USB 2.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Арт. DAN-2905
Tether Tools CU1917 TetherPro USB 2.0 to USB Female Active активный 5 м Orange кабель-удлинитель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Tether Tools CU1917 TetherPro USB 2.0 to USB Female Active Orange кабель-удлинитель активный.

Длина - 5 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


4 100 ₽
В корзину

Видео

Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Fujimi BY-M1 Обзор на всенаправленный петличный микрофон
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.