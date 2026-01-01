Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin Right Angle Adapter 50cm Orange кабель

Описание

Кабель Tether Tools CU51RT02-ORG TetherPro USB 2.0 to Mini-B (угловой, 50 см, оранжевый)

Tether Tools CU51RT02-ORG — это высококачественный кабель для подключения камеры к компьютеру при tethering-съемке (передача изображения в реальном времени). Модель имеет разъем USB 2.0 Type-A на одном конце и угловой разъем Mini-B 5-Pin на другом для удобного и безопасного подключения к камере. Длина кабеля составляет 50 см, что обеспечивает гибкость при организации рабочего места, не создавая лишнего провисания проводов. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на площадке.

Основные характеристики

Тип кабеля: TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin.

TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin. Длина: 50 см (0,5 м).

50 см (0,5 м). Разъемы: USB 2.0 Type-A (к компьютеру), Mini-B 5-Pin (к камере).

USB 2.0 Type-A (к компьютеру), Mini-B 5-Pin (к камере). Угловой разъем: Есть, снимает нагрузку с порта камеры.

Есть, снимает нагрузку с порта камеры. Цвет: Оранжевый.

Для чего используется

Этот кабель является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, работающих с подключением камеры к компьютеру или ноутбуку. Он позволяет:

Передавать изображения в реальном времени: Просматривать снимки сразу на большом экране компьютера.

Просматривать снимки сразу на большом экране компьютера. Управлять камерой дистанционно: Использовать программное обеспечение для управления съемкой.

Использовать программное обеспечение для управления съемкой. Обеспечивать надежное подключение: Короткая длина предотвращает спутывание и создает аккуратное рабочее пространство.

Короткая длина предотвращает спутывание и создает аккуратное рабочее пространство. Безопасно работать с камерой: Угловой Mini-B разъем снижает риск повреждения порта камеры и перегиба кабеля.

Особенности конструкции

Кабель изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность даже при интенсивном использовании. Угловой Mini-B разъем позволяет плотно прилегать к корпусу камеры, не выступая и не создавая дополнительной нагрузки на порт.