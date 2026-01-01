Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка

Лампа-вспышки с матированным колпаком сферической формы, позволяет получить широкий угол освещения и мягкий свет. Ее удобно применять в небольшой студии во время предметной или портретной съемки.
Мощность лампы изменяетсяменяется от 1/8 до максимума с помощью удобного поворотного регулятора с трещоткой, располагающегося на корпусе лампы.
Гнездо для кабеля синхронизатора, кнопка «Test» и регулятор мощности находятся в углублениях по центру корпуса, что дает удобный доступ к управлению лампой.
Лампа работает с питанием от сети 180~250V.
Характеристики:
- мощность, Дж - 50
- время перезарядки, с - не более 3
- диапазон регулировки мощности - 1/8 до max
- длительность импульса, с - 1/1000
- синхронизация - световой импульс, синхрокабель
- цветовая температура, К - 5600-5800
- питание - 180-250 В, патрон E27
- вес лампы-вспышки, г - 380
- габариты лампы-вспышки, см - 12х9х9
- вес вместе с упаковкой, г - 415
- габариты упаковки, см - 14х10х10
- длина синхрокабеля, м - 5 входит в комплект