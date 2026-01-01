Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка

Описание

Лампа-вспышки с матированным колпаком сферической формы, позволяет получить широкий угол освещения и мягкий свет. Ее удобно применять в небольшой студии во время предметной или портретной съемки.

Мощность лампы изменяетсяменяется от 1/8 до максимума с помощью удобного поворотного регулятора с трещоткой, располагающегося на корпусе лампы.

Гнездо для кабеля синхронизатора, кнопка «Test» и регулятор мощности находятся в углублениях по центру корпуса, что дает удобный доступ к управлению лампой.

Лампа работает с питанием от сети 180~250V.

Характеристики: