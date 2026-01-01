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Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка
Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка
Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка
Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка
Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка

Falcon Eyes SS-50 MR лампа-вспышка

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9023

Falcon Eyes SS-50 MR – лампа-вспышка мощностью 50 Дж, с цоколем Е27.

Лампа имеет регулировку мощности от 1/8 до макс. Цветовая температура 5600-5800 К.  Вес - 380 г.

Описание

Лампа-вспышки с матированным колпаком сферической формы, позволяет получить широкий угол освещения и мягкий свет. Ее удобно применять в небольшой студии во время предметной или портретной съемки.

Мощность лампы изменяетсяменяется от 1/8 до максимума с помощью удобного поворотного регулятора с трещоткой, располагающегося на корпусе лампы. 

Гнездо для кабеля синхронизатора, кнопка «Test» и регулятор мощности находятся в углублениях по центру корпуса, что дает удобный доступ к управлению лампой.

Лампа работает с питанием от сети 180~250V.

Характеристики:

  • мощность, Дж - 50
  • время перезарядки, с - не более 3
  • диапазон регулировки мощности - 1/8 до max
  • длительность импульса, с - 1/1000
  • синхронизация - световой импульс, синхрокабель
  • цветовая температура, К - 5600-5800
  • питание - 180-250 В, патрон E27
  • вес лампы-вспышки, г - 380
  • габариты лампы-вспышки, см - 12х9х9
  • вес вместе с упаковкой, г - 415
  • габариты упаковки, см - 14х10х10
  • длина синхрокабеля, м - 5 входит в комплект

Комплектация

  • Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-50MR.
  • Синхрокабель вилка миниджек 3,5 мм - вилка PC, 5 м.
  • Инструкция.

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