Visico (7770) задняя панель для приборов Visico VC серии HLR

Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
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