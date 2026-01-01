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Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый
Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый

Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый

Zhiyun
Артикул: MTG-0554

Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый.

ZHIYUN M40 оснащен 176 светодиодами, освещенность 14 000 люкс на пике, регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6200K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 40 Вт. CRI - 96+. 

Описание

Источник света ZHIYUN M40 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Основанная на системе пространственного управления, применяемой в стабилизаторах Zhiyun, технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности 40 Вт; тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт. При весе всего 320 г он легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы.

Характеристики:

  • 176 светодиодиодов.
  • Освещенность 14 000 люкс
  • цветовая температура - от 2700 до 6200K
  • мощность - 40 Вт. 
  • CRI - 96+
  • TLCI - 97+

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