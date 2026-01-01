Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый.

Описание

Источник света ZHIYUN M40 размером с ладонь олицетворяет простоту и практичность. Основанная на системе пространственного управления, применяемой в стабилизаторах Zhiyun, технология DynaVort обеспечивает лучшее рассеивание тепла, позволяет использовать вентиляторы меньшего размера и, следовательно, в итоге получить компактное устройство без ущерба для его выходной мощности 40 Вт; тогда как другие источники света сопоставимого размера в настоящее время предлагают мощность только 5-13 Вт. При весе всего 320 г он легко помещается в кармане, выглядит стильно и станет отличным компаньоном для видеооператоров, будь то любители или профессионалы.



Характеристики: