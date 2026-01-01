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YongNuo YN360III осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 5500K

YongNuo YN360III осветитель светодиодный 5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3568

Осветитель светодиодный YongNuo YN360III (5500K).

Осветитель оснащен светодиодными лампами SMD RGB и LED светодиодами, что позволяет получить полноцветный эффект подсветки, 360 LED светодиодов и 60 светодиодных ламп SMD RGB позволяют добиться практически любого цветового оттенка. В комплет не входит адаптер и батарея. Приобретаются отдельно.

Описание

Светильник имеет встроенный в корпус отделяемый пульт ДУ с круглой тачскрин панелью, позволяющей мгновенно выбрать нужный цветовой оттенок.

Он может работать в двух режимах - либо режим заполняющего света с цветовой температурой 5500 K либо как полноцветный RGB светильник с выбором любого оттенка цвета. Переключаются эти два режима одной кнопкой. Выбор цветового оттенка в режиме RGB можно осуществлять не только через пулльт ДУ но и через приложение для смартфона.

Осветитель оснащен двумя сетевыми входами, т.е. может работать от литиевого аккумулятора типа NP-F и внешнего источника питания.

В приборе используется запатентованная компанией Yongnuo технология управления питания светодиодов, что позволяет эффективно предупредить появление волн-мерцания и стробоскопических вспышек.

Характеристики:

  • цветовая температура - 5500 и RGB full color
  • индекс CRI - > 95%
  • дистанция управления - до 15 м
  • мощность - 21,6 w и 10 w
  • яркость - 2790 LM
  • угол освещения - 55 град и 110 град
  • параметры внешнего источника - 12В 2A DC
  • размер - 583x48x24 мм
  • вес - 805 гр

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