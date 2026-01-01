YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K

Светильник имеет встроенный в корпус отделяемый пульт ДУ с круглой тачскрин панелью, позволяющей мгновенно выбрать нужный цветовой оттенок.
Он может работать в двух режимах - либо режим заполняющего света с цветовой температурой 3200-5500 K (регулируется) либо как полноцветный RGB светильник с выбором любого оттенка цвета. Переключаются эти два режима одной кнопкой. Выбор цветового оттенка в режиме RGB можно осуществлять не только через пулльт ДУ но и через приложение для смартфона.
Осветитель оснащен двумя сетевыми входами, т.е. может работать от литиевого аккумулятора типа NP-F и внешнего источника питания.
В приборе используется запатентованная компанией Yongnuo технология управления питания светодиодов, что позволяет эффективно предупредить появление волн-мерцания и стробоскопических вспышек.
Характеристики:
- цветовая температура - 3200/5500 и RGB full color
- индекс CRI - > 95%
- дистанция управления - до 15 м
- мощность - 21,6 w и 10 w
- яркость - 2790 LM
- угол освещения - 55 град и 110 град
- параметры внешнего источника - 12В 2A DC
- размер - 583x48x24 мм
- вес - 805 гр