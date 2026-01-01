YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K

Описание

Светильник имеет встроенный в корпус отделяемый пульт ДУ с круглой тачскрин панелью, позволяющей мгновенно выбрать нужный цветовой оттенок.

Он может работать в двух режимах - либо режим заполняющего света с цветовой температурой 3200-5500 K (регулируется) либо как полноцветный RGB светильник с выбором любого оттенка цвета. Переключаются эти два режима одной кнопкой. Выбор цветового оттенка в режиме RGB можно осуществлять не только через пулльт ДУ но и через приложение для смартфона.

Осветитель оснащен двумя сетевыми входами, т.е. может работать от литиевого аккумулятора типа NP-F и внешнего источника питания.

В приборе используется запатентованная компанией Yongnuo технология управления питания светодиодов, что позволяет эффективно предупредить появление волн-мерцания и стробоскопических вспышек.

Характеристики: