images
images
images
images
images
images
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K

YongNuo YN360III осветитель светодиодный 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3567

Осветитель светодиодный YongNuo YN360III.

Осветитель оснащен светодиодными лампами SMD RGB и LED светодиодами, что позволяет получить полноцветный эффект подсветки, 360 LED светодиодов и 60 светодиодных ламп SMD RGB позволяют добиться практически любого цветового оттенка.

Описание

Светильник имеет встроенный в корпус отделяемый пульт ДУ с круглой тачскрин панелью, позволяющей мгновенно выбрать нужный цветовой оттенок.

Он может работать в двух режимах - либо режим заполняющего света с цветовой температурой 3200-5500 K (регулируется) либо как полноцветный RGB светильник с выбором любого оттенка цвета. Переключаются эти два режима одной кнопкой. Выбор цветового оттенка в режиме RGB можно осуществлять не только через пулльт ДУ но и через приложение для смартфона.

Осветитель оснащен двумя сетевыми входами, т.е. может работать от литиевого аккумулятора типа NP-F и внешнего источника питания.

В приборе используется запатентованная компанией Yongnuo технология управления питания светодиодов, что позволяет эффективно предупредить появление волн-мерцания и стробоскопических вспышек.

Характеристики:

  • цветовая температура - 3200/5500 и RGB full color
  • индекс CRI -  > 95%
  • дистанция управления - до 15 м
  • мощность - 21,6 w и 10 w
  • яркость - 2790 LM
  • угол освещения - 55 град и 110 град
  • параметры внешнего источника - 12В 2A DC
  • размер - 583x48x24 мм
  • вес - 805 гр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Арт. DAN-1172
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.

Комплектуется евровилкой.

Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.

2 900 ₽
В корзину
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Арт. DAN-1170
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo FJ-SW1202000E - сетевой адаптер для светодиодных осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Кабель длиной 1,9 м повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 2000 mа. Совместимость: YN300III, YN216, YN1410, YN300AIR, YN160III, YN168, YN360.


1 400 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Арт. DAN-2946
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC предназначена для работы в фото- и видеостудии.

Алюминиевая стойка-тренога для установки цифровых камер, максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии - 82 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.

-10 %4 390 ₽
3 950 ₽
В корзину
Fotokvant NP-F750/F770+NP-F-CH1 KIT аккумулятор 5200 mAh с зарядным устройством
Fotokvant NP-F750/F770+NP-F-CH1 KIT аккумулятор 5200 mAh с зарядным устройством
Fotokvant NP-F750/F770+NP-F-CH1 KIT аккумулятор 5200 mAh с зарядным устройством
Арт. MTG-1356
Fotokvant NP-F750/F770+NP-F-CH1 KIT аккумулятор 5200 mAh с зарядным устройством
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant NP-F750/F770+NP-F-CH1 KIT аккумулятор 5200 mAh с зарядным устройством.

Комплект состоит из зарядного устройства на один аккумулятор Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F и аккумулятора высокой емкости Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 5200 mAh.

2 430 ₽
В корзину
Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Арт. NVF-9607
Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVK500AM - черный штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH500A. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 5 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

91 390 ₽
В корзину
YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
Арт. NVF-9878
YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
Наличие
более 10 шт

YongNuo YN360II - осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K.

Осветитель оснащен 360 светодиодными лампами SMD RGB и LED светодиодами, что позволяет получить полноцветный эффект подсветки, 320 LED светодиодов и 40 светодиодных ламп SMD RGB позволяют добиться практически любого цветового оттенка.

14 450 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

290 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Себастьян Салгаду
Себастьян Салгаду
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.