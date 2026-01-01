YongNuo YN360S 3200-5500K светодиодный осветитель

Световая панель светильника состоит из 74 светодиодов с температурой света 5500К и 74 светодиодов с цветовой температурой 3200К. Это позволяет гибко настраивать температуру света в диапазоне от 3200К до 5500К.
Индекс цветопередачи составляет не менее 95, что относит осветитель к профессиональному осветительному оборудованию. Цвета объекта съемки, будут переданы максимально точно.
Светильник оборудован цифровым диммером который позволяет очень быстро и очень точно регулировать яркость и температуру света.
Питание светильника может осуществляться с помощью аккумуляторов стандарта SONY NP-F различной емкости или их клонов. Также для постоянной работы можно использовать стандартный блок питания на 12В 2 А.
Блок питания и аккумуляторы в комплект не входят и приобретается отдельно.
Характеристики:
- источник света - 148 LED светодиодов
- цветовая температура - 3200К до 5500 K
- угол освещения, град. - 110
- индекс цветопередачи - ≥95
- выходная мощность - 15 W
- люмен - 1406 LM
- внешнее питание - 12 В
- средний срок службы светодиодов осветителя - 50000 ч
- размер - 465х64х35 мм