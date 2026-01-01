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YongNuo YN360S 3200-5500K светодиодный осветитель
YongNuo YN360S 3200-5500K светодиодный осветитель
YongNuo YN360S 3200-5500K светодиодный осветитель

YongNuo YN360S 3200-5500K светодиодный осветитель

Yongnuo
Артикул: DAN-2898

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-360S.

Светильник состоит из 148 LED-светидиодов последнего поколения с увеличенной яркостью свечения и возможностью регулировки температуры света.

Описание

Световая панель светильника состоит из 74 светодиодов с температурой света 5500К и 74 светодиодов с цветовой температурой 3200К. Это позволяет гибко настраивать температуру света в диапазоне от 3200К до 5500К.

Индекс цветопередачи составляет не менее 95, что относит осветитель к профессиональному осветительному оборудованию. Цвета объекта съемки, будут переданы максимально точно.

Светильник оборудован цифровым диммером который позволяет очень быстро и очень точно регулировать яркость и температуру света.

Питание светильника может осуществляться с помощью аккумуляторов стандарта SONY NP-F различной емкости или их клонов. Также для постоянной работы можно использовать стандартный блок питания на 12В 2 А.

Блок питания и аккумуляторы в комплект не входят и приобретается отдельно.

Характеристики:

  • источник света - 148 LED светодиодов
  • цветовая температура - 3200К до 5500 K
  • угол освещения, град. - 110
  • индекс цветопередачи - ≥95
  • выходная мощность - 15 W
  • люмен - 1406 LM
  • внешнее питание - 12 В
  • средний срок службы светодиодов осветителя - 50000 ч
  • размер - 465х64х35 мм

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