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YongNuo YN900L 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой
YongNuo YN900L 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой
YongNuo YN900L 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой
YongNuo YN900L 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой

YongNuo YN900L 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой

Yongnuo
Артикул: DAN-2899

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-900 L LED.

Осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K. Панель имеет 900 светодиодов, цветовая температура 3200-5500K изменяется аппаратно с помощью регулятора. В комплекте пульт ДУ.

Описание

Прибор оборудован диммером - который помогает сделать настройку яркости точно и аккуратно. Он оборудован встроенным вентилятором охлаждения, поэтому может работать без проблем продолжительное время. 

Осветитель имеет беспроводной пульт ДУ и мобильное приложение для смартфона работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. Прибор может работать от 2 аккумуляторов NP-F серии таких как Sony NP-F NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930, NP-F930/B, NP-F950, NP-F330, Sony NP-F570/NP-F550 или аналоги (не входят в комплект), либо к нему можно подключать внешний блок питания (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • количество светодиодов - 900
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • световой поток - 7200 LM
  • диммер - да 
  • размер - 260х188х48 мм
  • угол освещения - 55 град.
  • вес - 1,48 кг

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