Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см.
Гибкая светодиодная панель размером 32х53 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 100 Вт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W - складной компактный софтбокс для приборов Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см.
Размер - 60х40х8 см.
Софтбокс сделан на гибком металлическом каркасе позволяющим складывать его до размера в 3 раза меньше.
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Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см.
Гибкая светодиодная панель размером 32х53 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 100 Вт.
Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.