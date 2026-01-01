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Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W
Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W
Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W

Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W

Wellmaking
Артикул: DAN-9655

Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W - складной компактный софтбокс  для приборов Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см

Размер - 60х40х8 см. 

Софтбокс сделан на гибком металлическом каркасе позволяющим складывать его до размера в 3 раза меньше. 

Описание

Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W

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