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Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой
Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой
Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой
Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой
Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой

Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой

Raylab
Артикул: OLE-2549

Мощный мобильный осветитель для студийной и выездной съемки. Байонет Bowens. Мощность 100 Вт, цветовая температура от 3200
до 6500К, CRI: ≥96 , TLCI: ≥96. Встроенный аккумулятор 6600 мАч.

Описание

Характеристики:

  • Мощность лампы, Вт: 100.
  • Цветовая температура, K: 3200-6500K±200K.
  • Тип лампы: COB.
  • Срок службы LED: 50 000 часов.
  • Угол рассеивания: 120°.
  • CRI: ≥96.
  • TLC: ≥96.
  • Световой поток, Лм: 15000LM.
  • Регулировка мощности: плавная.
  • Питание: AC90-240V / Output DC12V-6A.
  • Система охлаждения: встроенная.
  • Дальность действия: 80м.
  • Сетевой кабель, м: 5.
  • Частота беспроводной передачи: 2.4G.
  • Количество каналов: 16.
  • Количество групп: 5.
  • Управление: ручное, Bluetooth, 2.4G приёмник.
  • Размеры осветителя: 38 х 26 х 23 см.
  • Вес осветителя: 4,3 кг. 

Комплектация

  • моноблок с аккумулятором - 1 шт.,
  • рефлектор - 1 шт.,
  • кабель питания - 1 шт.,
  • зарядка для аккмулятора - 1 шт.,
  • сумка - 1 шт.

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