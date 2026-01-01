Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой

Арт. OLE-4781

Фотобокс (лайт-куб) размером 40х40х40 см для предметной съемки с кольцевой светодиодной панелью диаметром 30 см. У фотобокса есть отверстие для съёмки сверху, поэтому можно снимать объекты как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. В комплекте 6 двухсторонних бумажных сменных фонов (итого 12 цветов). Освещение светодиодное, мощность 11 Вт, цветовая температура 3200К / 4800К / 6500К, яркость регулируется с шагом 10%. В комплекте пульт для управления.