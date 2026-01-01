Raylab RL-100A 3200-6500К светодиодный аккумуляторный осветитель 3200-6500К с сумкой

Характеристики:
- Мощность лампы, Вт: 100.
- Цветовая температура, K: 3200-6500K±200K.
- Тип лампы: COB.
- Срок службы LED: 50 000 часов.
- Угол рассеивания: 120°.
- CRI: ≥96.
- TLC: ≥96.
- Световой поток, Лм: 15000LM.
- Регулировка мощности: плавная.
- Питание: AC90-240V / Output DC12V-6A.
- Система охлаждения: встроенная.
- Дальность действия: 80м.
- Сетевой кабель, м: 5.
- Частота беспроводной передачи: 2.4G.
- Количество каналов: 16.
- Количество групп: 5.
- Управление: ручное, Bluetooth, 2.4G приёмник.
- Размеры осветителя: 38 х 26 х 23 см.
- Вес осветителя: 4,3 кг.