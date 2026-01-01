Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon.

Новая версия накамерной вспышки Godox Ving со съемным аккумулятором, которая сохраняя преимущества вспышек, такие как мощность, скорость и встроенная система беспроводной синхронизации Godox X, получила новые расширенные функции и настройки.
Ving V860IIIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор* обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности с ведущим числом 60 (при ISO 100 и 200) и временем перезарядки около 1,5 секунд. Это даст возможность, ловить уникальные кадры и не тратить время на перезарядку аккумулятора.
Источник постоянного света LED 2Вт, размещенный на корпусе вспышки, выдает равномерный световой поток с постоянной цветовой температурой 5300±200К и регулируемой яркостью в 10 ступеней. Дополнительное освещение приближено к естественному солнечному свету, и легко «смешивается» с другими источниками света для натуралистичного цветового баланса в любом месте съемки. Регулировка яркости позволяет создать желаемый уровень освещенности и подчеркнуть степень детализации. Кроме того, дополнительное освещение позволит снимать с более низким ISO и облегчит фокусировку.
V860III работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут получить кадр даже в сложных условиях согласно творческим задумкам.
Кнопка переключения между режимами Е-TTL II и ручным M, расположенная на торце корпуса вспышки, будет всегда под рукой и позволит быстро переключиться в нужный режим.
Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, V860III совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, обеспечивая максимальную гибкость и удобство для совместной работы с другими импульсными источниками света. V860III в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox X. При использовании вне камеры вспышка V860III будет также совместима с радиосинхронизаторами Godox X, такими как X1, X2, XPRO и т.д.
Угол освещения вспышки регулируется в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, чтобы эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимает ли фотограф широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или портретным объективом издалека, вспышка будет естественным образом освещать объект целиком.
Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0° до 330° и по вертикали от -7° до 120°, что позволит выбрать необходимый угол отражения при съемке со вспышкой для получения наилучшего изображения.
Вспышка оснащена быстросъемным креплением с фиксатором и кнопкой, которое надежно удерживает вспышку на камере, а также позволяет быстро установить или снять её. Ножка крепления всех вспышек Godox Ving V860III (кроме индекса S) изготовлена из металла.
Характеристики:
- Модель V860III C
- Совместимые камеры Canon EOS (E-TTL II)
- Режимы управления Е-TTL II и ручной
- Мощность 76 Дж
- Ведущее число 60 (м, ISO100)
- Количество вспышек 480 импульсов (при полной мощности)
- Время перезарядки Около 1,5с
- Длительность импульса 1/300с-1/20000с
- Угол подсветки от 20 до 200 мм
- Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)Ручной зум
- Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально
- Компенсация вспышки (FEC) Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)
- Блокировка экспозиции Кнопками <FEL> или <*>
- Подсветка автофокуса - Эффективное расстояние (приблиз.)В центре: 0,6~10мПо краям: 0,6~5 м
- Энергосбережение - Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)
- Методы синхронизации - беспроводная синхронизация, «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм
- Режимы синхронизации - Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- Режим стробоскопа - Есть (до 100 импульсов, 199 Гц)
- Пилотный свет - LED 2Вт 5300±200К
- Режимы беспроводного управления - Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл.
- Беспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99)
- Частотный диапазон 2.4ГГц (2413.0…2465.0МГц)
- Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м
- Источник питания Li-ion батарея VB26 (7,2В / 2600мАч) или VB26A (7,2В / 3000мАч)
- Размеры 195х75х59мм
- Размеры упаковки 225х205х95мм
- Вес 410г/530г (без/с аккумулятором)
- Вес с упаковкой 0.99 кг