Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon.

Описание

Новая версия накамерной вспышки Godox Ving со съемным аккумулятором, которая сохраняя преимущества вспышек, такие как мощность, скорость и встроенная система беспроводной синхронизации Godox X, получила новые расширенные функции и настройки.

Ving V860IIIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор* обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности с ведущим числом 60 (при ISO 100 и 200) и временем перезарядки около 1,5 секунд. Это даст возможность, ловить уникальные кадры и не тратить время на перезарядку аккумулятора.

Источник постоянного света LED 2Вт, размещенный на корпусе вспышки, выдает равномерный световой поток с постоянной цветовой температурой 5300±200К и регулируемой яркостью в 10 ступеней. Дополнительное освещение приближено к естественному солнечному свету, и легко «смешивается» с другими источниками света для натуралистичного цветового баланса в любом месте съемки. Регулировка яркости позволяет создать желаемый уровень освещенности и подчеркнуть степень детализации. Кроме того, дополнительное освещение позволит снимать с более низким ISO и облегчит фокусировку.

V860III работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут получить кадр даже в сложных условиях согласно творческим задумкам.

Кнопка переключения между режимами Е-TTL II и ручным M, расположенная на торце корпуса вспышки, будет всегда под рукой и позволит быстро переключиться в нужный режим.

Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, V860III совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, обеспечивая максимальную гибкость и удобство для совместной работы с другими импульсными источниками света. V860III в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox X. При использовании вне камеры вспышка V860III будет также совместима с радиосинхронизаторами Godox X, такими как X1, X2, XPRO и т.д.

Угол освещения вспышки регулируется в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, чтобы эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимает ли фотограф широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или портретным объективом издалека, вспышка будет естественным образом освещать объект целиком.

Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0° до 330° и по вертикали от -7° до 120°, что позволит выбрать необходимый угол отражения при съемке со вспышкой для получения наилучшего изображения.

Вспышка оснащена быстросъемным креплением с фиксатором и кнопкой, которое надежно удерживает вспышку на камере, а также позволяет быстро установить или снять её. Ножка крепления всех вспышек Godox Ving V860III (кроме индекса S) изготовлена из металла.

Характеристики: