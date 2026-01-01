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Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon
Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon
Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon
Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon
Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon
Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon

Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon

Godox
Артикул: MTG-0543

Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon.

Ведущее число 60, совместимость с Canon, дополнительный источник постоянного света LED 2Вт 5300±200К, быстрое переключение между режимами Е-TTL II и ручным M, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox X, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, наклон и поворот головки, ЖК-дисплей, питание от аккумулятора, компактное зарядное устройство и чехол в комплекте.

Описание

Новая версия накамерной вспышки Godox Ving со съемным аккумулятором, которая сохраняя преимущества вспышек, такие как мощность, скорость и встроенная система беспроводной синхронизации Godox X, получила новые расширенные функции и настройки.

Ving V860IIIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор* обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности с ведущим числом 60 (при ISO 100 и 200) и временем перезарядки около 1,5 секунд. Это даст возможность, ловить уникальные кадры и не тратить время на перезарядку аккумулятора.

Источник постоянного света LED 2Вт, размещенный на корпусе вспышки, выдает равномерный световой поток с постоянной цветовой температурой 5300±200К и регулируемой яркостью в 10 ступеней. Дополнительное освещение приближено к естественному солнечному свету, и легко «смешивается» с другими источниками света для натуралистичного цветового баланса в любом месте съемки. Регулировка яркости позволяет создать желаемый уровень освещенности и подчеркнуть степень детализации. Кроме того, дополнительное освещение позволит снимать с более низким ISO и облегчит фокусировку.

V860III работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут получить кадр даже в сложных условиях согласно творческим задумкам.

Кнопка переключения между режимами Е-TTL II и ручным M, расположенная на торце корпуса вспышки, будет всегда под рукой и позволит быстро переключиться в нужный режим.

Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, V860III совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, обеспечивая максимальную гибкость и удобство для совместной работы с другими импульсными источниками света. V860III в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox X. При использовании вне камеры вспышка V860III будет также совместима с радиосинхронизаторами Godox X, такими как X1, X2, XPRO и т.д.

Угол освещения вспышки регулируется в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, чтобы эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимает ли фотограф широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или портретным объективом издалека, вспышка будет естественным образом освещать объект целиком.

Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0° до 330° и по вертикали от -7° до 120°, что позволит выбрать необходимый угол отражения при съемке со вспышкой для получения наилучшего изображения.

Вспышка оснащена быстросъемным креплением с фиксатором и кнопкой, которое надежно удерживает вспышку на камере, а также позволяет быстро установить или снять её. Ножка крепления всех вспышек Godox Ving V860III (кроме индекса S) изготовлена из металла.

Характеристики:

  • Модель V860III C
  • Совместимые камеры Canon EOS (E-TTL II)
  • Режимы управления Е-TTL II и ручной
  • Мощность 76 Дж
  • Ведущее число 60 (м, ISO100)
  • Количество вспышек 480 импульсов (при полной мощности)
  • Время перезарядки Около 1,5с
  • Длительность импульса 1/300с-1/20000с
  • Угол подсветки от 20 до 200 мм
  • Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)Ручной зум
  • Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально
  • Компенсация вспышки (FEC) Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)
  • Блокировка экспозиции Кнопками <FEL> или <*>
  • Подсветка автофокуса - Эффективное расстояние (приблиз.)В центре: 0,6~10мПо краям: 0,6~5 м
  • Энергосбережение - Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)
  • Методы синхронизации - беспроводная синхронизация, «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм
  • Режимы синхронизации - Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
  • Режим стробоскопа - Есть (до 100 импульсов, 199 Гц)
  • Пилотный свет - LED 2Вт 5300±200К
  • Режимы беспроводного управления - Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл.
  • Беспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99)
  • Частотный диапазон 2.4ГГц (2413.0…2465.0МГц)
  • Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м
  • Источник питания Li-ion батарея VB26 (7,2В / 2600мАч) или VB26A (7,2В / 3000мАч)
  • Размеры 195х75х59мм
  • Размеры упаковки 225х205х95мм
  • Вес 410г/530г (без/с аккумулятором)
  • Вес с упаковкой 0.99 кг

Комплектация

  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIIC TTL для Canon
  • Аккумулятор Li-ion VB26 или VB26A*
  • Зарядное устройство VC-26
  • Кабель USB
  • Сетевой адаптер
  • Мини штатив
  • Кейс для хранения
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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