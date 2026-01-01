Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 5600K

Характеристики:
- Мощность лампы, Вт: 100
- Цветовая температура, K: 5600K±200K
- Комплектация: кабель питания \ осветитель
- Тип лампы: LED
- Количество ламп: 1Pcs COB
- Срок службы LED: 50 000 часов
- CRI: ≥95
- TLC: ≥95
- Световой поток, Лм: 10000lm
- Регулировка мощности: плавная
- Питание: AC100~240V
- Система охлаждения: встроенная
- Рабочая температура: -15°C-45°C
- Сетевой кабель, м: 3.5м
- Материал корпуса: алюминий
- Размеры осветителя: 25*23.5*13см
- Вес осветителя: 2.01кг
- Аккумулятор: не включен