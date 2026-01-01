images
images
images
images
images
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 5600K
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 5600K
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 5600K
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 5600K
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 5600K

Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 5600K

Raylab
Артикул: DAN-7650

Светодиодный осветитель Raylab RL-100 использует 100Вт светодиод, выполненный по технологии COB (Chip on board), обеспечивающий световой поток, эквивалентный 500Вт лампе накаливания. Мощный и компактный осветительный прибор, оснащенный байонетом Bowens S, что позволяет использовать широкий диапазон софтбоксов, зонтов, портретных тарелок и любых других модификаторов светового потока, по достоинству оценят фотографы и видеографы которым требуется универсальный осветительный прибор. 

Описание

Характеристики: 

  • Мощность лампы, Вт: 100
  • Цветовая температура, K: 5600K±200K
  • Комплектация: кабель питания \ осветитель
  • Тип лампы: LED
  • Количество ламп: 1Pcs COB
  • Срок службы LED: 50 000 часов
  • CRI: ≥95
  • TLC: ≥95
  • Световой поток, Лм: 10000lm
  • Регулировка мощности: плавная
  • Питание: AC100~240V
  • Система охлаждения: встроенная
  • Рабочая температура: -15°C-45°C
  • Сетевой кабель, м: 3.5м
  • Материал корпуса: алюминий
  • Размеры осветителя: 25*23.5*13см
  • Вес осветителя: 2.01кг
  • Аккумулятор: не включен

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

FST W-22 SET колеса для стойки в наборе
Арт. OLE-0820
FST W-22 SET колеса для стойки в наборе
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.

2 350 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Арт. VBR-506
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка 300 см для освещения до 7 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 3 ч

Falcon Eyes L-3050 A/B – четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором.

Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.

-10 %2 810 ₽
2 520 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Хо Фань
Хо Фань
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.