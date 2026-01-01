images
images
images
images
Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель
Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель
Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель
Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель

Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель

Raylab
Артикул: DAN-9712

Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель.

Комплект кольцевого света Raylab RL-0114 Kit — комплект света для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели. Универсальный держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Стойка c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта. А удобные пульты управления позволяют изменять цветовую температуру, яркость или управлять записью через Bluetooth.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр светового кольца: 35,6 см (14'')
  • Цветовая температура: 2800-6500K
  • Световой поток: 3000 Лм
  • Мощность: 35-40 Вт
  • Управление яркостью: плавная регулировка

Комплектация

  • держатель смартфона 
  • кольцевая лампа 
  • переходник с USB на розетку 
  • пульт ДУ лампой
  • пульт ДУ смартфоном (Bluetooth)
  • сетевой кабель
  • стойка
  • сумка
  • шаровая голова

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Nanlite Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
Nanlite Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
Nanlite Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
Арт. OLE-1805
Nanlite Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
Наличие
в наличии 4-10 шт

NANLITE Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens. Классический софтбокс размером 60х90 см, байонет Bowens. В комплекте чехол для хранения.

4 500 ₽
В корзину
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Арт. MTG-2276
Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором
Наличие
более 10 шт

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.

5 760 ₽
В корзину
-10 %
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Арт. DAN-2064
Godox Gemini GS400II вспышка студийная
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Godox Gemini GS400II компактная студийная вспышка.

Мощность 400 Дж. Высокое качество сборки, точная настойка мощности импульса и стабильность характеристик. Встроенная беспроводная система управления Godox X. Байонет Bowens.

-10 %15 590 ₽
14 030 ₽
В корзину
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Арт. NVF-1400
Grifon URN-T 162 TWB зонт белый на отражение и просвет со съемным куполом диаметр 125 см
Наличие
более 10 шт

Grifon Grifon URN-T 162 TWB – зонт белый на отражение и просвет со съемной двойной поверхностью (черный сверху, белый снизу). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.

Диаметр 125 см. Длина дуги по куполу 162 см.

4 660 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.