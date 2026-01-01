Артикул: DAN-9712

Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель.

Комплект кольцевого света Raylab RL-0114 Kit — комплект света для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели. Универсальный держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Стойка c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта. А удобные пульты управления позволяют изменять цветовую температуру, яркость или управлять записью через Bluetooth.