Характеристики:
- Диаметр светового кольца: 35,6 см (14'')
- Цветовая температура: 2800-6500K
- Световой поток: 3000 Лм
- Мощность: 35-40 Вт
- Управление яркостью: плавная регулировка
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL-0114 Kit cветодиодный кольцевой осветитель.
Комплект кольцевого света Raylab RL-0114 Kit — комплект света для блогеров, визажистов и видеоконференций. Благодаря кольцевой конструкции, лампа создает ровный свет, обеспечивающий заполнение теней или световой рисунок. При этом не создает глубокие тени в районе носа и глаз, как это делают световые панели. Универсальный держатель для смартфона в комплекте надежно удержит его в нужном положении на протяжении всей съемки. Стойка c широким диапазоном регулировок обеспечивает устойчивое положение комплекта. А удобные пульты управления позволяют изменять цветовую температуру, яркость или управлять записью через Bluetooth.
Характеристики:
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