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Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель
Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель
Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель
Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель
Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель

Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель

Phottix
Артикул: DAN-4618

Светодиодный осветитель Phottix (81431) Nuada R3 VLED.

Светодиодная панель круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 40 Вт, цветовая температура - 3300-5600 К, максимальная яркость - 1100 лк на расстоянии 1 м. Индекс CRI 97+.

Описание

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или NP с адаптером (покупаются отдельно). Возможно подключение к сети через адаптер 15 В (в комплекте).

На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а так же цветовую температуру. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, отдельными димерами. Там же на задней панели расположена кнопка вкл./выкл. 

Характеристики:

  • мощность - 40 Вт.
  • цветовая температура - 3300-5600 К
  • максимальная яркость - 1100 лк на расстоянии 1 м
  • индекс CRI - 97+
  • размер - 428х433х33 мм
  • вес - 1520 г

Комплектация

  • Светодиодная панель Phototix Nuada R3 VLED.
  • Сетевой адаптер.
  • Руководство пользователя.

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