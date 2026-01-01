Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель

Описание

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или NP с адаптером (покупаются отдельно). Возможно подключение к сети через адаптер 15 В (в комплекте).

На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а так же цветовую температуру. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, отдельными димерами. Там же на задней панели расположена кнопка вкл./выкл.

Характеристики: