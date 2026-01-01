Phottix 81431 Nuada R3 VLED светодиодный осветитель

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или NP с адаптером (покупаются отдельно). Возможно подключение к сети через адаптер 15 В (в комплекте).
На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а так же цветовую температуру. Регулировка яркости и цветовой температуры производится плавно, отдельными димерами. Там же на задней панели расположена кнопка вкл./выкл.
Характеристики:
- мощность - 40 Вт.
- цветовая температура - 3300-5600 К
- максимальная яркость - 1100 лк на расстоянии 1 м
- индекс CRI - 97+
- размер - 428х433х33 мм
- вес - 1520 г