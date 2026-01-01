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Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель
Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель
Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель
Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель
Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель

Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель

Grifon
Артикул: DAN-8434

Grifon LED 100 W HC 1000 SB — светодиодный осветитель 100 Вт с байонетом Bowens. Источник основного, заполняющего или контрового света для профессиональной видео- и фотосъемки.

Байонет — Bowens. Цветовая температура — 3200/5600К. Мощность — 100 Вт. CRI > 95.

Описание

Светодиодный осветитель Grifon LED 100 W HC 1000 SB

Grifon LED 100 W HC 1000 SB — это мощный и универсальный светодиодный осветитель для профессиональной фото- и видеосъемки. Он подходит для использования в качестве основного, заполняющего или контрового света в студии и на выезде. Благодаря высокой цветопередаче (CRI > 95) и возможности питания от сети или V-mount батарей, модель подходит для широкого круга задач.

Основные характеристики

  • Мощность: 100 Вт.
  • Световой поток: 10 000 люмен.
  • Цветовая температура: 3200K / 5600K (переключается с помощью фильтров).
  • Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 95, TLCI ≥ 95.
  • Регулировка мощности: От 10 до 100% с шагом 1% (вручную или с пульта ДУ).
  • Крепление: Байонет Bowens, есть крепление для фотозонта.
  • Питание: Сеть AC 100–240 В или две батареи V-mount 14.8V (приобретаются отдельно).
  • Управление: Пульт ДУ с LCD-дисплеем (дистанция до 80 м), 5 групп / 16 каналов.
  • Охлаждение: Бесшумный вентилятор из алюминиевого сплава.
  • Спецэффекты: 5 режимов (фейерверк, телевизор, молния, фотовспышка, светомузыка).
  • Габариты: 40.5 × 27 × 22 см.
  • Вес: 3.0 кг.

Для чего используется

Осветитель подходит для широкого спектра задач:

  • Профессиональная фото- и видеосъемка в студии.
  • Кинопроизводство и телевизионные проекты.
  • Выездные съемки (благодаря возможности питания от батарей).
  • Создание цветовых акцентов и спецэффектов.

Важно! Для работы от батарей необходимо приобрести держатель батарей BP-V-01 II и сами V-mount аккумуляторы.

Комплектация

  • Светодиодный осветитель — 1 шт.
  • Рефлектор — 1 шт.
  • Светофильтр 3200K — 1 шт.
  • Светофильтр 5600K — 1 шт.
  • Адаптер питания PW-05 (24V-6A) — 1 шт.
  • Кабель питания 5 м — 1 шт.

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