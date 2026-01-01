Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель

Описание

Светодиодный осветитель Grifon LED 100 W HC 1000 SB

Grifon LED 100 W HC 1000 SB — это мощный и универсальный светодиодный осветитель для профессиональной фото- и видеосъемки. Он подходит для использования в качестве основного, заполняющего или контрового света в студии и на выезде. Благодаря высокой цветопередаче (CRI > 95) и возможности питания от сети или V-mount батарей, модель подходит для широкого круга задач.

Основные характеристики

Мощность: 100 Вт.

100 Вт. Световой поток: 10 000 люмен.

10 000 люмен. Цветовая температура: 3200K / 5600K (переключается с помощью фильтров).

3200K / 5600K (переключается с помощью фильтров). Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 95, TLCI ≥ 95.

≥ 95, TLCI ≥ 95. Регулировка мощности: От 10 до 100% с шагом 1% (вручную или с пульта ДУ).

От 10 до 100% с шагом 1% (вручную или с пульта ДУ). Крепление: Байонет Bowens, есть крепление для фотозонта.

Байонет Bowens, есть крепление для фотозонта. Питание: Сеть AC 100–240 В или две батареи V-mount 14.8V (приобретаются отдельно).

Сеть AC 100–240 В или две батареи V-mount 14.8V (приобретаются отдельно). Управление: Пульт ДУ с LCD-дисплеем (дистанция до 80 м), 5 групп / 16 каналов.

Пульт ДУ с LCD-дисплеем (дистанция до 80 м), 5 групп / 16 каналов. Охлаждение: Бесшумный вентилятор из алюминиевого сплава.

Бесшумный вентилятор из алюминиевого сплава. Спецэффекты: 5 режимов (фейерверк, телевизор, молния, фотовспышка, светомузыка).

5 режимов (фейерверк, телевизор, молния, фотовспышка, светомузыка). Габариты: 40.5 × 27 × 22 см.

40.5 × 27 × 22 см. Вес: 3.0 кг.

Для чего используется

Осветитель подходит для широкого спектра задач:

Профессиональная фото- и видеосъемка в студии.

Кинопроизводство и телевизионные проекты.

Выездные съемки (благодаря возможности питания от батарей).

Создание цветовых акцентов и спецэффектов.

Важно! Для работы от батарей необходимо приобрести держатель батарей BP-V-01 II и сами V-mount аккумуляторы.