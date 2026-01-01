Grifon LED 100 W HC 1000 SB светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель Grifon LED 100 W HC 1000 SB
Grifon LED 100 W HC 1000 SB — это мощный и универсальный светодиодный осветитель для профессиональной фото- и видеосъемки. Он подходит для использования в качестве основного, заполняющего или контрового света в студии и на выезде. Благодаря высокой цветопередаче (CRI > 95) и возможности питания от сети или V-mount батарей, модель подходит для широкого круга задач.
Основные характеристики
- Мощность: 100 Вт.
- Световой поток: 10 000 люмен.
- Цветовая температура: 3200K / 5600K (переключается с помощью фильтров).
- Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 95, TLCI ≥ 95.
- Регулировка мощности: От 10 до 100% с шагом 1% (вручную или с пульта ДУ).
- Крепление: Байонет Bowens, есть крепление для фотозонта.
- Питание: Сеть AC 100–240 В или две батареи V-mount 14.8V (приобретаются отдельно).
- Управление: Пульт ДУ с LCD-дисплеем (дистанция до 80 м), 5 групп / 16 каналов.
- Охлаждение: Бесшумный вентилятор из алюминиевого сплава.
- Спецэффекты: 5 режимов (фейерверк, телевизор, молния, фотовспышка, светомузыка).
- Габариты: 40.5 × 27 × 22 см.
- Вес: 3.0 кг.
Для чего используется
Осветитель подходит для широкого спектра задач:
- Профессиональная фото- и видеосъемка в студии.
- Кинопроизводство и телевизионные проекты.
- Выездные съемки (благодаря возможности питания от батарей).
- Создание цветовых акцентов и спецэффектов.
Важно! Для работы от батарей необходимо приобрести держатель батарей BP-V-01 II и сами V-mount аккумуляторы.