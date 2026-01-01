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GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.
GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.
GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.
GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.
GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.
GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.
GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.

GreenBean UltraPanel II 1806 LED K светодиодный осветитель.

GreenBean
Артикул: DAN-3788

Светодиодный осветитель GreenBean UltraPanel II 1806 LED K.

Светодиодная панель мощностью 110 Вт, имеет 1728 светодиодов, цветовую температуру 5600 К, CRI > 97, световой поток 11200 Лм, плавное регулирование яркости 10–100%, дистанционное управление с пульта и по DMX512, съемные металлические шторки, съемные конверсионный и рассеивающий фильтры, сетевой адаптер, площадка V-mount.

Описание

В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Отличные технические характеристики это световой поток 11200 лм, плавное регулирование яркости от 10 до 100%, точная цветопередача (CRI > 97). Все это обеспечивают 1728 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входят два съемных фильтра - матовый рассеивающий и оранжевый конверсионный. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус.

Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8". В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами.

Дистанционное управление по стандарту DMX512 или с помощью пульта, а также управление с использованием валкодеров на панели дают широкие возможности для регулирования параметров и оперативного решения задач освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера на корпусе панели. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта.

Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука.

Энергосбережение при использовании биколорного осветителя достигается благодаря тому, что цветовая температура определяется соотношением мощности групп белых и желтых светодиодов. Так как в формировании нужной цветовой температуры используется не вся доступная мощность светодиодов, общее потребление энергии у такого прибора меньше, чем у аналогичного моноколорного.

Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и аккумуляторы V-mount.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 110 Вт
  • кол-во светодиодов - 1728
  • световой поток - 11200 лм
  • цветовая температура - 5600 (± 100) K
  • индекс CRI - > 97
  • регулировка яркости - от 10 до 100%, плавная
  • фильтр - рассеивающий, конверсионный, съемные
  • шторки - 4-лепестковые
  • дисплей - 55х35 мм, подсветка
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • размер (с лирой) - 635x300x50 мм
  • вес (с лирой) - 2,4 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1806 LED K.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Конверсионный фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой кабель.
  • Хомут для кабеля.
  • Сумка.
  • Руководство по эксплуатации.

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