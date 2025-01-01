Набор цветных фильтров Godox SA-11C для S30.
Набор из 30 гелевых фильтров, 15 цветов (по два фильтра каждого цвета), для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Размеры - 78х78 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-33 размером 2,72х11 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Набор цветных фильтров Godox SA-11C для S30.
Набор из 30 гелевых фильтров, 15 цветов (по два фильтра каждого цвета), для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Размеры - 78х78 мм.
FST 1026 SPRING GREEN – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.
Raylab 053 Mug wort фон бумажный полынь 2.72x11 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Fotokvant FLX-10 гибкая штанга 55 см резьбы 1/4 и 3/8 дюйма. Предназначена для крепления дополнительного нетяжелого оборудования. Выполнена из металла. Имеет с разных концов резьбы - папа 1/4 и папа 3/8 дюйма.
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-10 размером 2,72х11 м цвет - зеленый хаки. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-17 размером 2,72х11 м цвет - розовая гвоздика. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-57 Thunder Grey фон бумажный 2.72х11 м темно-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-57 размером 2,72х11 м цвет - темно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-58 Slate Grey фон бумажный 2.7х11 м светло-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-58 размером 2,7х11 м цвет - светло-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-64 Fawn размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-66 размером 2,72х11 м цвет - пшеничный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Wansen
Работай с цветом без бликов