images
images
images
images
GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3787

Светодиодный осветитель GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color.

Светодиодная панель мощностью 55 Вт, имеет 1728 светодиодов, регулируемую цветовую температуру 3050–5950 К, CRI > 97, световой поток 5600 Лм, дистанционное управление по DMX512, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр, сетевой адаптер и площадка V-mount.

Описание

В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Отличные технические характеристики это световой поток 5600 лм, плавное регулирование цветовой температуры в расширенном диапазоне 3050–5950 К и яркости от 10 до 100%, точная цветопередача (CRI > 97). Все это обеспечивают 1728 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входит рассеивающий полупрозрачный фильтр. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус.

Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8". В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами.

Дистанционное управление по стандарту DMX512 или с помощью пульта, а также управление с использованием валкодеров на панели дают широкие возможности для регулирования параметров и оперативного решения задач освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера на корпусе панели. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта.

Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука.

Энергосбережение при использовании биколорного осветителя достигается благодаря тому, что цветовая температура определяется соотношением мощности групп белых и желтых светодиодов. Так как в формировании нужной цветовой температуры используется не вся доступная мощность светодиодов, общее потребление энергии у такого прибора меньше, чем у аналогичного моноколорного.

Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и аккумуляторы V-mount.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 55 Вт
  • кол-во светодиодов - 1728
  • световой поток - 5600 лм
  • цветовая температура - 3050-5950 (± 200) K
  • индекс CRI - > 97
  • регулировка яркости - от 10 до 100%, плавная
  • фильтр - рассеивающий, съемный
  • шторки - 4-лепестковые
  • дисплей - 56х36 мм, подсветка
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • размер (с лирой) - 635x300x50 мм
  • вес (с лирой) - 2,5 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1806 LED Bi-color.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой кабель.
  • Хомут для кабеля.
  • Сумка.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
Арт. NVF-9877
YongNuo YN1200 LED 3200-5500K осветитель светодиодный со сменной температурой
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo YN1200 LED - осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K.

Самый мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 1200 светодиодов, 600 диодов с цветовой температурой 5500K и 600 диодов с температурой 3200K.

22 500 ₽
В корзину
Хит
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
Арт. DAN-4659
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
Наличие
более 10 шт

Cетевой адаптер YongNuo FJ-SW202719006000D для YN860. параметры 19В 6А 114Вт

Адаптер питания для светодиодной лампы Yongnuo YN860. Трехконтактный штекер подключения к светильнику оснащен блокировкой для предотвращения случайного отсоединение от разьема осветителя.

4 100 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean GBStand 220 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 220 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 220 GTA cтойка-тренога
Арт. DAN-5410
GreenBean GBStand 220 GTA cтойка-тренога
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA.

Компактная стойка-треногадля в сложенном виде - 80 см, рабочая высота 80-220 см. Максимальная нагрузка до 4 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 1,7 кг.

-10 %3 710 ₽
3 330 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-58-Canon крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Canon крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Canon крышка для объектива 58 мм
Арт. NVF-8857
Fotokvant CAP-58-Canon крышка для объектива 58 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.

210 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Арт. DAN-5412
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Стойка-тренога GreenBean GBStand 320 GTA.

Четырехсекционная стойка, рабочая высота 89-320 см. Длина в сложенном виде - 89 см. Максимальная нагрузка до 6 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2 кг.

-10 %4 220 ₽
3 790 ₽
В корзину
-24 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Подарок
при заказе
Арт. DAN-2926
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 13 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

-24.02 %7 870 ₽
5 980 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Как сделать идеальный автопортрет, или Профессионалы о селфи
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.