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GreenBean MoonLight 120 LED bi-color светодиодный осветитель
GreenBean MoonLight 120 LED bi-color светодиодный осветитель
GreenBean MoonLight 120 LED bi-color светодиодный осветитель
GreenBean MoonLight 120 LED bi-color светодиодный осветитель
GreenBean MoonLight 120 LED bi-color светодиодный осветитель
GreenBean MoonLight 120 LED bi-color светодиодный осветитель

GreenBean MoonLight 120 LED bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3784

Светодиодный осветитель GreenBean MoonLight 120 LED bi-color.

Круглая, светодиодная панель мощностью 67 Вт, имеет 600 светодиодов, регулируемую цветовую температуру 3200–5500 К, CRI > 95. Питание от сети или аккумуляторов NP-F, V-mount. 

Описание

Мощный светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой. В отличие от традиционно используемых софтбоксов, осветитель имеет абсолютно круглую матовую (через которую не видны излучающие светодиоды) поверхность, малые габариты и может создавать красивые круглые блики на глянцевых отражающих поверхностях.

В осветителе используется две группы светодиодов с температурой 3200 К и 5600 К, каждая номинальной мощностью 60 Вт. Электрическая схема блока питания ограничивает общую мощность световой панели величиной 67 Вт. Установив (зафиксировав) необходимую мощность панели (максимум 67 Вт), пользователь может плавно менять цветовую температуру. Регулировка мощности бесступенчатая от 10 до 100%.

Корпус осветителя изготовлен из ударопрочного ABS пластика, на передней части корпуса расположен белый молочный светорассеиватель диаметром 28 см. На задней части корпуса расположены элементы управления осветителем, LCD экран с подсветкой, разъемы DMX тип RJ45, разъем питания, разъемы для установки аккумуляторов и тумблер питания.

Протокол DMX-512 позволяет подключать и объединять в группы различные устройства других производителей (прожекторы, осветители и т.д.) к пульту управления (существуют и беспроводные передатчики и приемники для управления по DMX).

Сверху на корпусе расположен холодный башмак для установки аксессуаров (приобретаются отдельно): например, микрофонов, держателей для смартфонов и т. д. 

Лира осветителя изготовлена из алюминиевого сплава. Осветитель может наклоняться на лире на угол 180 градусов и фиксироваться в этом положении с помощью двух винтовых зажимов по обеим сторонам.

Установка осветителя осуществляется на стандартную стойку со шпиготом 5/8", предусмотрена также возможность горизонтальной установки лиры осветителя. Фиксация лиры на стойке винтовая.

Активная система охлаждения с бесшумными вентиляторами не создает помех при звукозаписи и допускает длительную работу осветителя без необходимости делать перерывы во время съемки для его охлаждения.

Для дистанционного управления осветителем, в комплекте с ним предусмотрен пульт 2,4 ГГц. С помощью которого можно настраивать мощность и цветовую температуру, а также выбирать канал управления или полностью отключать питание прибора. Текущие параметры работы отображаются на экране. Питание пульта осуществляется от 2-х батареек типа ААА.

Возможны два варианта питания осветителя. В студии - комплектный блок питания с сетевым кабелем, а на выезде возможно подключение аккумуляторов NP-F (питание осуществляется только от двух аккумуляторов одновременно) или V-mount. Аккумуляторы NP-F и V-mount приобретаются отдельно. Выбор источника осуществляется трехпозиционным тумблером на корпусе осветителя.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 67 Вт
  • кол-во светодиодов - 600
  • цветовая температура - 3200–5500 (± 100) K
  • индекс CRI - > 95
  • регулировка яркости - от 10 до 100%, плавная
  • управление осветителем - встроенная панель, пульт ДУ, DMX
  • количество каналов ДУ 2.4 МГц - 100
  • количество каналов DMX - 512
  • дисплей - LCD
  • питание - от сети или аккумуляторов 2хNP-F (одновременно) или 1хV-mount
  • размер (без лиры) - Ø 300 мм х 55 мм
  • вес (с лирой) - 1,4 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный GreenBean MoonLight 120 LED bi-color - 1 шт.
  • Пульт ДУ - 1 шт.
  • Блок питания - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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