images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона

FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона

FeiyuTech
Артикул: DAN-3302

Комплект из стабилизатора Feiyu FY-G6 Plus и адаптера для мобильного телефона.

Стабилизатор предназначен не только для экшн-камер, но и для смартфонов и беззеркальных камер весом до 800 г. Наличие WI-FI и Bluetooth позволяют дистанционно управлять процессом съемки.

Описание

Главным отличием стедикама является его совместимость с большинством компактных камер весом до 800 г. В первую очередь, вы можете подключить к нему экшн-камеру из линеек GoPro, Xiaomi, SJCAM, Sony RX0. Используя специальный адаптер, можно так же подключить и свой смартфон.

Feiyu G6 Plus совместим с беззеркальными камерами: Sony RX100; Sony a6300 (16-50mm или 28-70mm); Sony a6500 (16-50mm или 28-70mm); Canon G3X; Canon M10 (15-45mm); и пр.

Новый дизайн стедикама имеет специальное колесико-кнопку, расширяющую функционал и удобство работы со стабилизатором. Управление зумом, фокусировкой, положением всех трех осей стабилизатора, и прочими функциями стедикама стало еще проще и удобнее благодаря этому удачному решению.

Универсальности прибору добавляет возможные два способа подключения к камере: через WI-FI или Bluetooth. Также, благодаря двойному каналу связи у стедикама FY-G6 Plus, вы сможете подключить смартфон и использовать его как пульт управления. Для стабилизатора подходят два 2 мобильных приложения: Vicool и Feiyu On. С таким функционалом появляется возможность управлять всем процессом съемки непосредственно со смартфона.

Прибор имеет мощный аккумулятор, с расчетным временем работы около 9 часов. Кроме того, он может питать подключенную к нему камеру.

Комплектуется адаптером для мобильного телефона.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Арт. DAN-2753
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Наличие
более 10 шт

Отражатель на просвет Fotokvant R-80T, размер - 80 см. Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью.

620 ₽
В корзину

Видео

Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.