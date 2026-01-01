GreenBean SunLight 200 LED BW светодиодный LED-осветитель (снят с производства)

Характеристики:
- мощность светодиода, Вт – 200
- регулировка яркости, Вт – от 40 до 200
- мощность светового потока – 20 000 Лм
- цветовая температура – 5500К ±200К
- охлаждение – конвекционное
- байонет – Bowens
- размеры, мм – 400х150х190
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean SunLight 200 LED BW – студийный LED-осветитель с мощным светодиодом в качестве источника света. Цветовая температура 5500 К. Имеет плавную регулировку мощности. Байонет Bowens делает прибор универсальным для применения моделирующих свет насадок (софтбоксы, шторки, рефлекторы и др.).
Характеристики:
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Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.