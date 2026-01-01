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GreenBean SunLight 200 LED BW светодиодный LED-осветитель (снят с производства)

GreenBean SunLight 200 LED BW светодиодный LED-осветитель (снят с производства)

GreenBean
Артикул: NVF-1892

GreenBean SunLight 200 LED BW – студийный LED-осветитель с мощным светодиодом в качестве источника света. Цветовая температура 5500 К. Имеет плавную регулировку мощности. Байонет Bowens делает прибор универсальным для применения моделирующих свет насадок (софтбоксы, шторки, рефлекторы и др.).

Описание

Характеристики:

  • мощность светодиода, Вт – 200
  • регулировка яркости, Вт – от 40 до 200
  • мощность светового потока – 20 000 Лм
  • цветовая температура – 5500К ±200К
  • охлаждение – конвекционное
  • байонет – Bowens
  • размеры, мм – 400х150х190

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