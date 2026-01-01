Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта

Описание

Светодиодный осветитель Godox VL300 идеален для предметной, интерьерной и портретной фото- и видео- съемки.

Высокоточную цветопередачу и реалистичность цветов обеспечивает круглая COB LED-матрица осветителя. Регулируемая мощность от 0 до 100% с шагом 1% дает возможность подбора оптимального количества света под вас. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора – 10800 лк.

Управление и питание осветителя идет от контролера (внешнего блока управления). Питание идет от сетевого адаптера или от аккумуляторных батарей типа V-mount(приобретается отдельно).





Панель управления, расположенная на корпусе контроллера, с интуитивно понятным интерфейсом, состоящая из двух кнопок и вращающегося диммера для регулировки светового потока и настройки радиоканала. Установленные параметры отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.

Настройка параметров осуществляется по беспроводной сети 2.4ГГц (Godox X) с помощью пульта дистанционного управления RC-A5 II (приобретается отдельно) или по Bluetooth с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов) и установленным бесплатным приложением GodoxPhoto (iOS/Android). Для этого на корпусе контроллера размещены специальные антенны для надежного приема сигнала.

Осветитель настраивается на работу на одном из 16 каналов в 6 группах (A, B, C, D, E, F). Возможно управлять одновременно несколькими осветителями, работающими в группе, выбрав наиболее свободную частоту без помех.

Аккумуляторная площадка на 2 батареи, расположенная на корпусе контроллера, позволяет питать устройство от литиевых батарей типа V-mount.

Осветитель оснащен бесшумным вентилятором, который не беспокоит во время фотосъемки и дает производить чистовую запись звука во время видеосъемки.

К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн-лира для крепления на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении. Угол наклона осветителя регулируется при помощи крупной ручки-барашка и «трещотки», исключающей случайное проворачивание.

Встроенный байонет Bowens дает возможность использовать различные светоформирующие насадки помимо рефлектора, входящего в комплект. Комплектный рефлектор с фактурной внутренней поверхностью серебристого цвета, собирает световой поток, делая пятно более узким, направленным, с равномерной освещенностью от центра к краю.

В комплект входит полужесткая сумка для хранения и транспортировки осветителя.

Характеристики: