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Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта
Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта

Godox VL300 светодиодный осветитель без пульта

Godox
Артикул: DAN-7506

Godox VL300 - мощный, но компактный светодиодный источник света.

Осветитель подойдет для портретной, предметной, интерьерной фотосъемки и съемки видеороликов. Цветовая температура - 5600К±200K. Мощность - 300 Вт. 

Описание

Светодиодный осветитель Godox VL300 идеален для предметной, интерьерной и портретной фото- и видео- съемки.

Высокоточную цветопередачу и реалистичность цветов обеспечивает круглая COB LED-матрица осветителя. Регулируемая мощность от 0 до 100% с шагом 1% дает возможность подбора оптимального количества света под вас. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора – 10800 лк.

Управление и питание осветителя идет от контролера (внешнего блока управления). Питание идет от сетевого адаптера или от аккумуляторных батарей типа V-mount(приобретается отдельно).


Панель управления, расположенная на корпусе контроллера, с интуитивно понятным интерфейсом, состоящая из двух кнопок и вращающегося диммера для регулировки светового потока и настройки радиоканала. Установленные параметры отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.

Настройка параметров осуществляется по беспроводной сети 2.4ГГц (Godox X) с помощью пульта дистанционного управления RC-A5 II (приобретается отдельно) или по Bluetooth с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов) и установленным бесплатным приложением GodoxPhoto (iOS/Android). Для этого на корпусе контроллера размещены специальные антенны для надежного приема сигнала.

Осветитель настраивается на работу на одном из 16 каналов в 6 группах (A, B, C, D, E, F). Возможно управлять одновременно несколькими осветителями, работающими в группе, выбрав наиболее свободную частоту без помех.

Аккумуляторная площадка на 2 батареи, расположенная на корпусе контроллера, позволяет питать устройство от литиевых батарей типа V-mount.

Осветитель оснащен бесшумным вентилятором, который не беспокоит во время фотосъемки и дает производить чистовую запись звука во время видеосъемки.

К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн-лира для крепления на стойку со шпиготом 5/8” или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении. Угол наклона осветителя регулируется при помощи крупной ручки-барашка и «трещотки», исключающей случайное проворачивание.

Встроенный байонет Bowens дает возможность использовать различные светоформирующие насадки помимо рефлектора, входящего в комплект. Комплектный рефлектор с фактурной внутренней поверхностью серебристого цвета, собирает световой поток, делая пятно более узким, направленным, с равномерной освещенностью от центра к краю.

В комплект входит полужесткая сумка для хранения и транспортировки осветителя.

Характеристики:

  • Модель: VL300
  • Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц), 4.3А(DC33В/10А)
  • Питание от аккумулятора: батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
  • Мощность: 300Вт
  • Цветовая температура: 5600К±200K
  • Освещенность (1м, без рефлектора): 10800 лк
  • Индекс CRI: ≥96
  • Индекс TLCI: ≥95
  • Диапазон регулировки яркости: от 0% до 100% 
  • Рабочая температура: от -10°С до 40°С
  • Дистанционное управление: пульт дистанционного управления RC-A5 II (приобретается отдельно) либо мобильное устройство с приложением GodoxPhoto
  • Количество каналов: 16
  • Количество групп: 6 (A, B, C, D, E, F)
  • Размеры: 30х14x18 см

Комплектация

  • Осветитель — 1 шт
  • Блок управления — 1 шт
  • Сетевой адаптер — 1 шт
  • Кабель питания — 1 шт
  • Рефлектор Bowens — 1 шт
  • Защитная крышка — 1 шт
  • Сумка для переноски — 1 шт
  • Руководство по эксплуатации — 1 шт

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