Godox SL300III студийный светодиодный осветитель 

Описание

Самый мощный из осветителей сбалансированного дневного света обновленной серии SLIII, отличается сверхвысоким индексом цветопередачи и поддержкой дистанционного управления с помощью мобильных устройств по каналу Bluetooth через бесплатное приложение «Godox Light». Настройки осветителя дают выбор из 8 предустановленных динамических световых спецэффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка». Беззвучный режим работы вентилятора (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить его, чтобы устранить шум во время записи звук, при этом мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева. Байонет Bowens дает возможность устанавливать на корпус осветителя различные светоформирующие насадки. В комплект входит стандартный рефлектор 7''. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

Особенности

Мощность 330Вт

Стабильный источник света с точной регулировкой яркости от 0% до 100% с шагом 1% .

Режим повышенной мощности: мощность может быть увеличена до максимального значения при включенном вентиляторе.

8 видов светодинамических специальных эффектор в 4 категориях (вспышка, шторм, телевизор, мерцающая лампа)

Поддержка беспроводного Bluetooth APP управления с помощью смартфона.

32 канала в 16 группах (A, B, C, D, E, F, 1-9) беспроводного управления

Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно

Два малошумных вентилятора для лучшего отвода тепла.

Бесшумный режим одной кнопкой для синхронной звукозаписи.

U-образный кронштейн для легкой регулировки положения.

Характеристики: