Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт

Супер компактный осветитель ML30 с COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox. Мощность 40Вт. Постоянная цветовая температура соответствует дневному освещению и является самой универсальной для различных видов работ. Благодаря высокому индексу цветопередачи ML30 обеспечивает точную передачу цвета. Питается осветель от сетевого комплектного адаптера, либо от двух аккумуляторов NP-F (приобретаются дополнительно) благодаря входящей в комплект аккумуляторной площадке Godox BC60 с индикатором уровня заряда батарей.
Комплектация:
- Осветитель ML30 - 1 шт
- Рефлектор - 1 шт
- Рукоятка - 1 шт
- Защитная крышка - 1 шт
- Аккумуляторная площадка BC60 - 1 шт
- Сетевой адаптер - 1 шт
- Кабель питания AC 5м - 1 шт
- Кабель питания DC 1,5м - 1 шт
- Кабель питания DC 0,2м - 1 шт