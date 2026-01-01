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Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт
Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт

Godox ML30 светодиодный осветитель 40 Вт

Godox
Артикул: DAN-8649

Godox ML30 светодиодный осветитель, мощностью 40Вт, является одним из самых компактных в линейке осветительных приборов Godox, универсален для различных видов работ.

Описание

Супер компактный осветитель ML30 с COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox. Мощность 40Вт. Постоянная цветовая температура соответствует дневному освещению и является самой универсальной для различных видов работ. Благодаря высокому индексу цветопередачи ML30 обеспечивает точную передачу цвета. Питается осветель от сетевого комплектного адаптера, либо от двух аккумуляторов NP-F (приобретаются дополнительно) благодаря входящей в комплект аккумуляторной площадке Godox BC60 с индикатором уровня заряда батарей.

Комплектация:

  • Осветитель ML30 - 1 шт
  • Рефлектор - 1 шт
  • Рукоятка - 1 шт
  • Защитная крышка - 1 шт
  • Аккумуляторная площадка BC60 - 1 шт
  • Сетевой адаптер - 1 шт
  • Кабель питания AC 5м - 1 шт
  • Кабель питания DC 1,5м - 1 шт
  • Кабель питания DC 0,2м - 1 шт

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