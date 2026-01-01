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Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный
Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный

Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный

Godox
Артикул: DAN-9578

Godox LITEMONS LC30D осветитель светодиодный.

Осветитель «дневного света», мощность 33 Вт, постоянная цветовая температура 5600К, CRI≥95, TLCI≥96, 8 спецэффектов, дисплей, шарнирный кронштейн-адаптер, резьбовое отверстие 1/4'’, установка в крепление «башмак».

Описание

Легкий и портативный источник постоянного света с постоянной цветовой температурой 5600К. Универсальное эффективное решение для освещения съемочного пространства для создателей контента – фотографов, видеографов, блогеров и многих других.Легкий и портативный источник постоянного света с постоянной цветовой температурой 5600К. Универсальное эффективное решение для освещения съемочного пространства для создателей контента – фотографов, видеографов, блогеров и многих других.
Интуитивно понятный и экономичный светодиодный светильник LC30D позволяет легко настраивать и освещать зону съемки. Светильник обеспечивает яркое и регулируемое освещение для фотосъемки небольших изделий или прямой трансляции. Направленный свет настолько мощный, что он идеально подходит для освещения всего изделия целиком, добавления эффектной подсветки или фокусировки внимания на определенной детали.
Высокие показатели CRI и TLCI, составляющие 95 и 96, обеспечивают высокоточную цветопередачу и естественные цвета съемочного материала. Получения реалистичных цветов особенно важно для съемок, где присутствует человек. Например, во время прямых эфиров, когда тон кожи должен выглядеть натуральным. А также для восприятия коммерческих съемок, например, во время распаковок, где потребитель делает вывод о представляемом продукте.
Легкий и компактный дизайн осветителя (размером примерно с кофейную кружку) обеспечивает хорошее освещение и делает съемочный процесс ярким. Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100 % (33 Вт) с шагом 1%, что предоставляет возможность точной настройки.
При размерах 76x76x92 мм и весе всего 299 г осветитель можно легко переносить и устанавливать в очень ограниченном пространстве. Настольный кронштейн позволит установить осветитель в нужном положении и сэкономит место, обеспечивая требуемый световой эффект. Благодаря стандартной резьбе 1/4'' на корпусе устройства, для этих целей целей подойдет, к примеру, легкая стойка Godox 190F или телескопическая штанга Godox ES-TMR (приобретаются отдельно).
Цветовая температура осветителя Godox LITEMONS LC30D – постоянная, сбалансированная по дневному свету (5600К). Световой поток от осветителя сочетается с другими источниками света с соответствующей цветовой температурой или дневным освещением.
Кроме того, существует модель Godox LITEMONS LC30Bi с регулируемой цветовой температурой от 3200К до 6500К.
Чтобы проявить творчество в съемке, на помощь приходят восемь специальных динамических световых эффектов, имитирующих «вспышку» (3 варианта), «молнию» (3 варианта), «телевизор», «разбитую лампочку».
Штатный вариант питания предусматривает подключение осветителя при помощи комплектного сетевого адаптера к стандартной электрической сети 220В 50Гц. Чтобы сделать прибор автономным, возможно подключение к дополнительному девайсу – рукоятке с аккумуляторной площадкой BC60 из набора принадлежностей ML-AK (приобретается отдельно).
Световой поток от Godox LITEMONS LC30D можно сформировать и смягчать при помощи дополнительно приобретаемых силиконовых рассеивателей Godox ML- CS1625 и Godox ML-CD15. Рассеиватели уже имеют в комплекте переходное кольцо для установки на Godox LITEMONS LC30, поэтому использовать их совместно не составит никакого труда. В дополнении к очень яркому точечному освещению, пользователь получит мягкий рассеянный свет, подходящий для предметной съемки, записи прямых эфиров, онлайн-уроков, мастер-классов и многого другого.

  • Входная мощность 33 Вт

  • Регулировка яркости с точностью 0%~100% с шагом 1%

  • Постоянная цветовая температура 5600К

  • Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97

  • 8 предустановленных световых эффектов в 7 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор», «разбитая лампочка».

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

  • Дисплей для отображения параметров

  • Резьбовое отверстие и наклонный шарнирный кронштейн-адаптер и для установки в «башмак» или на винт 1/4''   

Характеристики: 

  • Мощность (макс.) 33Вт
  • Цветовая температура 5600К
  • Регулировка яркости 0%~100% (шаг 1%)
  • CRI 95
  • TLCI 96
  • Освещенность (0.5м / 1м / 2м) 35800 / 9600 / 2500 люкс
  • Количество спецэффектов 8 видов в 4 категориях
  • Питание DC14В (сетевой адаптер 220В 50Гц)
  • Охлаждение Встроенный малошумный вентилятор
  • Байонет нет
  • Материал корпуса пластик
  • Температура окружающей среды -10°C…40°C
  • Размеры осветителя 76x76x92мм
  • Вес 299г

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