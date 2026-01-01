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Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)
Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)

Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-9103

Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта) - максимальная мощность до 12 Вт, бесступенчатая регулировка яркости от 10% до 100% и цветовой температуры (3300 - 5600 K ± 300 K). Питание от аккумулятора NP-F или от сети.

Описание

Светодиодный накамерный осветитель Godox LEDP120C предназначен для фото - и видеосъёмки, для макрофотографии, съемки товаров и т. д 116 ярких светодиода, длительная работа от аккумулятора позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.

Особенность этого осветителя в его конструкции. Холодные и теплые светодиоды установлены по периметру. В отличие от наиболее распространенных LED панелей, где светодиоды располагаются линейно по всей площади, подобное техническое решение обеспечивает равномерную засветку излучающей поверхности и дает стабильно ровный световой поток. Кроме того, в отражении виден не набор светящихся точек, а ровный прямоугольник, что воспринимается более естественно.

Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель с одной стороны и элементами управления и разъёмами для питания с другой.

Два бесступенчатых диммера для регулировки яркости и цветовой температуры, кнопка включения, кнопка проверки заряда и индикация уровня заряда аккумулятора..

Питание осветителя возможно от аккумулятора NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (приобретается отдельно).

Крепление на камеру осуществляется с помощью съёмного шарнира на горячий башмак камеры. Для фиксации положения служит винтовой фиксатор. Пятка шарнира для крепления на камеру снабжена закладной гайкой с резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку и наклонить от вертикальной оси на угол 90° в обе стороны.

Изменение цветовой температуры осуществляется диммером на корпусе осветителя. На диммер нанесены риски со значениями цветовой температуры. Диапазон изменения составляет от 3300 К до 5600 К.

Характеристики:

  • Аккумулятор - 7.4 В литий-ионный аккумулятор типа NP-F (продаётся отдельно)
  • Мощность - Макс. 12 Вт
  • Цветовая температура - 3300 - 5600 K ± 300 K
  • Яркость -580 (0.5 м / 4500 K) люкс

     630 (0.5 м / 3300 K) люкс

     680 (0.5 м / 5600 K) люкс

  • CRI         >95
  • TLCI       >95
  • Регулировка яркости - 10% ~ 100%
  • Количество светодиодов - 116
  • Температура эксплуатации      -10 ~ 50° C
  • Размеры            175 х 130 х 17 мм без кронштейна
  • Вес - 220 г

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