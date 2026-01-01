Godox LEDP120C осветитель светодиодный накамерный (без пульта)

Описание

Светодиодный накамерный осветитель Godox LEDP120C предназначен для фото - и видеосъёмки, для макрофотографии, съемки товаров и т. д 116 ярких светодиода, длительная работа от аккумулятора позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.

Особенность этого осветителя в его конструкции. Холодные и теплые светодиоды установлены по периметру. В отличие от наиболее распространенных LED панелей, где светодиоды располагаются линейно по всей площади, подобное техническое решение обеспечивает равномерную засветку излучающей поверхности и дает стабильно ровный световой поток. Кроме того, в отражении виден не набор светящихся точек, а ровный прямоугольник, что воспринимается более естественно.

Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель с одной стороны и элементами управления и разъёмами для питания с другой.

Два бесступенчатых диммера для регулировки яркости и цветовой температуры, кнопка включения, кнопка проверки заряда и индикация уровня заряда аккумулятора..

Питание осветителя возможно от аккумулятора NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (приобретается отдельно).

Крепление на камеру осуществляется с помощью съёмного шарнира на горячий башмак камеры. Для фиксации положения служит винтовой фиксатор. Пятка шарнира для крепления на камеру снабжена закладной гайкой с резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку и наклонить от вертикальной оси на угол 90° в обе стороны.

Изменение цветовой температуры осуществляется диммером на корпусе осветителя. На диммер нанесены риски со значениями цветовой температуры. Диапазон изменения составляет от 3300 К до 5600 К.

Характеристики:

Аккумулятор - 7.4 В литий-ионный аккумулятор типа NP-F (продаётся отдельно)

Мощность - Макс. 12 Вт

Цветовая температура - 3300 - 5600 K ± 300 K

Яркость -580 (0.5 м / 4500 K) люкс

630 (0.5 м / 3300 K) люкс

680 (0.5 м / 5600 K) люкс