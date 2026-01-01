Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта.

Описание

Обеспечивает профессиональное, яркое, мягкое и равномерное освещение с возможностью регулировки цветовой температуры. Работает как от сети, так и от аккумулятора NP-F. Комфортный в эксплуатации в любом месте и в любых условиях.



LED1000Bi II излучает световой поток с освещенностью до 4800 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 70 Вт.



Индекс CRI/TLCI составляет 96/98, осветитель формирует световой поток с очень точной цветопередачей и обеспечивает чистый

Модель осветителя с индексом Bi позволяет настраивать цветовую температуру светового потока, которая регулируется в диапазоне 3300~5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с как с естественным дневным и вечерним освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, с любыми вспышками или светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К, так и с осветителями с теплым светом (галогенными источниками, лампами накаливания и т.д.).



Управляйте каждым отдельным устройством или группами устройств с помощью контроллера DMX. Полностью контролируйте параметры освещения и создавайте разнообразные световые сцены.



С помощью универсального пульта ду RC-A5 II (приобретается отдельно) можно управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости. Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа ААА.



На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run/dmx (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с помощью пульта дистанционного управления или контроллера DMX). На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 0-100%.



Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.



Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.



На задней панели осветителя расположен отсек для установки аккумуляторной батареи серии BP-L (V-mount, батарея приобретается отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.



Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям, кронштейн устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.



Превосходная конвекционная система охлаждения помогает снизить температуру корпуса во время работы и продлить срок службы осветителя.



В комплект входит рассеивающий фильтр. Фильтр устанавливаются в специальный слот и надежно удерживается.



Работа от сети 220 В или от аккумулятора Sony BP-L (V-mount) для портативного использования

Регулируемая цветовая температура 3300~5600K

Мощность 70 Вт, 4800 люкс (4200K, 1м)

Плавная регулировка яркости от 0 до 100% с шагом 1%

Большой ЖК-дисплей

Автоматическое сохранение настроек

Возможность дистанционного управления (16 каналов/6 групп)

Встроенный слот для установки фильтров, в комплект входит диффузионный белый фильтр



