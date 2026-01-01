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Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта
Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта

Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта

Godox
Артикул: DAN-9345

Godox LED1000Bi II осветитель светодиодный студийный без пульта.

Мощность 70 Вт, 3300К-5600К, DMX-управление, питание от сети или аккумулятора (опция), ЖК-дисплей, регулировка яркости 0-100%, выбор канала и группы, возможность дистанционного управления, в комплекте шторки и белый фильтр.

Описание

Обеспечивает профессиональное, яркое, мягкое и равномерное освещение с возможностью регулировки цветовой температуры. Работает как от сети, так и от аккумулятора NP-F. Комфортный в эксплуатации в любом месте и в любых условиях.

LED1000Bi II излучает световой поток с освещенностью до 4800 люкс на 1 м, при этом максимальная потребляемая мощность составляет всего 70 Вт.

Индекс CRI/TLCI составляет 96/98, осветитель формирует световой поток с очень точной цветопередачей и обеспечивает чистый 

Модель осветителя с индексом Bi позволяет настраивать цветовую температуру светового потока, которая регулируется в диапазоне 3300~5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с как с естественным дневным и вечерним освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, с любыми вспышками или светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К, так и с осветителями с теплым светом (галогенными источниками, лампами накаливания и т.д.).

Управляйте каждым отдельным устройством или группами устройств с помощью контроллера DMX. Полностью контролируйте параметры освещения и создавайте разнообразные световые сцены.

С помощью универсального пульта ду RC-A5 II (приобретается отдельно) можно управлять всеми функциями осветителя на расстоянии более 20 м. Пульт поддерживает функции вкл/выкл осветителя, выбор канала/группы и регулировку яркости. Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа ААА.

На панели управления находится контрастный ЖК-дисплей, регулятор яркости, кнопка выбора канала/группы и кнопка stop/run/dmx (для отключения осветителя с последующей возможностью включения его с помощью пульта дистанционного управления или контроллера DMX). На большом дисплее с яркой подсветкой хорошо видно параметры, а удобный широкий цифровой регулятор позволяет управлять яркостью с шагом 1% в диапазоне 0-100%.

Используемые настройки сохраняются в памяти осветителя автоматически, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Четырехлепестковые шторки помогут получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

На задней панели осветителя расположен отсек для установки аккумуляторной батареи серии BP-L (V-mount, батарея приобретается отдельно). Индикатор заряда батареи отображается на ЖК дисплее осветителя. В условиях студийной съемки осветитель можно подключить к сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям, кронштейн устанавливается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Превосходная конвекционная система охлаждения помогает снизить температуру корпуса во время работы и продлить срок службы осветителя.

В комплект входит рассеивающий фильтр. Фильтр устанавливаются в специальный слот и надежно удерживается.

  • Работа от сети 220 В или от аккумулятора Sony BP-L (V-mount) для портативного использования
  • Регулируемая цветовая температура 3300~5600K
  • Мощность 70 Вт, 4800 люкс (4200K, 1м)
  • Плавная регулировка яркости от 0 до 100% с шагом 1%
  • Большой ЖК-дисплей
  • Автоматическое сохранение настроек
  • Возможность дистанционного управления (16 каналов/6 групп)
  • Встроенный слот для установки фильтров, в комплект входит диффузионный белый фильтр


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