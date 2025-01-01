SmallRig BSL2681 поддержка объектива для направляющих 15мм LWS Universal Lens Support

Артикул: OLE-2224

Универсальная поддержка оснащена креплением для направляющих диаметром 15 мм и позволяет уменьшить нагрузку тяжёлых объективов на байонет камеры. Для использования с разными по размерам объективами ( макс. диаметр корпуса 150мм) редусмотрен V-образный упор, который можно перемещать по вертикали. Концы V-образного упора оснащены специальнымы прорезями для фиксирующего ремня.