Fujimi FJ-SL122A ультратонкий профессиональный LED накамерный свет 3300-5600K

Описание

Осветитель идеально подходит как для фотосъемки, так и для съемки видеороликов. Осветитель можно установить на фотокамеру, видеокамеру, штатив или студийную стойку с помощью комплектной установочной головки. Его можно использовать как накамерный свет или как отдельный источник света. Задняя панель оборудована информативным LCD дисплеем высокого разрешения, на котором отображаются уровень яркости, цветовая температура и заряд аккумулятора. В качестве аккумулятора в осветителе используется аккумулятор Sony NP-F570/F770/F970 или аналоги (в комплект не входит, приобретается дополнительно). Также имеется гнездо для подключения сетевого адаптера (адаптер в комплект не входит, приобретается дополнительно).

Технические характеристики: