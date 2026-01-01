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Fujimi FJ-SL122A ультратонкий профессиональный LED накамерный свет 3300-5600K
Fujimi FJ-SL122A ультратонкий профессиональный LED накамерный свет 3300-5600K
Fujimi FJ-SL122A ультратонкий профессиональный LED накамерный свет 3300-5600K
Fujimi FJ-SL122A ультратонкий профессиональный LED накамерный свет 3300-5600K

Fujimi FJ-SL122A ультратонкий профессиональный LED накамерный свет 3300-5600K

Fujimi
Артикул: DAN-2902

Fujimi FJ-SL122A ультратонкий и сверхлегкий профессиональный LED осветитель.

Цветовая температура регулируется в диапазоне 3300/5600K. Яркость регулируется в диапазоне 20-100%. Мощность 15 Вт. Новая конструкция светодиодных сот обеспечивает высокую яркость, натуральный и мягкий свет. Несомненным преимуществом является минимальная теплоотдача светодиодов и минимальное потребление энергии.

Описание

Осветитель идеально подходит как для фотосъемки, так и для съемки видеороликов. Осветитель можно установить на фотокамеру, видеокамеру, штатив или студийную стойку с помощью комплектной установочной головки. Его можно использовать как накамерный свет или как отдельный источник света. Задняя панель оборудована информативным LCD дисплеем высокого разрешения, на котором отображаются уровень яркости, цветовая температура и заряд аккумулятора. В качестве аккумулятора в осветителе используется аккумулятор Sony NP-F570/F770/F970 или аналоги (в комплект не входит, приобретается дополнительно). Также имеется гнездо для подключения сетевого адаптера (адаптер в комплект не входит, приобретается дополнительно).

Технические характеристики:

  • цветовая температура, К - 3300/5600
  • яркость, Лм/0,5 м - 987
  • регулировка яркости, % - 20-100
  • мощность, Вт - 15
  • время работы от аккумулятора NP-F750, ч - 2,4
  • габариты, см - 19,2х12,8х3
  • вес, г - 260

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт.
  • Установочная головка - 1 шт.

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