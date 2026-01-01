Fujimi FJ-SL122A ультратонкий профессиональный LED накамерный свет 3300-5600K

Осветитель идеально подходит как для фотосъемки, так и для съемки видеороликов. Осветитель можно установить на фотокамеру, видеокамеру, штатив или студийную стойку с помощью комплектной установочной головки. Его можно использовать как накамерный свет или как отдельный источник света. Задняя панель оборудована информативным LCD дисплеем высокого разрешения, на котором отображаются уровень яркости, цветовая температура и заряд аккумулятора. В качестве аккумулятора в осветителе используется аккумулятор Sony NP-F570/F770/F970 или аналоги (в комплект не входит, приобретается дополнительно). Также имеется гнездо для подключения сетевого адаптера (адаптер в комплект не входит, приобретается дополнительно).
Технические характеристики:
- цветовая температура, К - 3300/5600
- яркость, Лм/0,5 м - 987
- регулировка яркости, % - 20-100
- мощность, Вт - 15
- время работы от аккумулятора NP-F750, ч - 2,4
- габариты, см - 19,2х12,8х3
- вес, г - 260