FST SPL-500 светодиодный осветитель

Описание

Фокусируемый светодиодный точечный источник света FST SPL800 может подключаться к обычным розеткам или совместимым аккумуляторам, V-mount, поэтому может работать как в студии, так и на выезде. Благодаря небольшим габаритам и мощности 50 Вт его можно использовать даже в небольшом рабочем пространстве.

Имеет встроенную асферическую линзу, обеспечивающую эффективное распределение светового потока и широкие возможности для изменения угла освещенности.

Есть разъем для крепления фотографического зонта. Охлаждение прибора происходит естественным образом. Устойчивая работа в широком диапазоне температур: от 20 до +40 град. С.

Характеристики: