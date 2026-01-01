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FST SPL-500 светодиодный осветитель
FST SPL-500 светодиодный осветитель

FST SPL-500 светодиодный осветитель

FST
Артикул: MTG-0078

Прибор прекрасно подходит для съемок интервью и репортажей. Отличается компактностью, легкостью, значительной мощностью (50 Вт), продолжительным сроком службы светодиодов (до 50000 ч). Цветовая температура меняется от 5600 K + 200 K до 3500 K +200 K. Имеет встроенную асферическую линзу, разъем для фотозонтов. В комплекте восьмилепестковые шторки и конверсионный фильтр.

Описание

Фокусируемый светодиодный точечный источник света FST SPL800 может подключаться к обычным розеткам или совместимым аккумуляторам, V-mount, поэтому может работать как в студии, так и на выезде. Благодаря небольшим габаритам и мощности 50 Вт его можно использовать даже в небольшом рабочем пространстве.

Имеет встроенную асферическую линзу, обеспечивающую эффективное распределение светового потока и широкие возможности для изменения угла освещенности.

Есть разъем для крепления фотографического зонта. Охлаждение прибора происходит естественным образом. Устойчивая работа в широком диапазоне температур: от 20 до +40 град. С.

Характеристики:

  • напряжение - AC90-260V, DC12-24V (V-mount)
  • мощность, Вт - 50
  • CRI - RA93
  • цветовая температура, град. - 5600K + 200K / 3500K +200K
  • охлаждение - естественное охлаждение
  • диапазон плавной регулировки - 0-100%
  • срок службы светодиодов, ч - до 50000
  • диапазон фокусировки, град. - 5-50
  • диапазон рабочих температур, град. - от -20 C до + 40 С

Комплектация

  • Светодиодный осветитель.
  • Восьмилепестковые шторки.
  • Конверсионный фильтр.

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