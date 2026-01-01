FST SPL-500 светодиодный осветитель

Фокусируемый светодиодный точечный источник света FST SPL800 может подключаться к обычным розеткам или совместимым аккумуляторам, V-mount, поэтому может работать как в студии, так и на выезде. Благодаря небольшим габаритам и мощности 50 Вт его можно использовать даже в небольшом рабочем пространстве.
Имеет встроенную асферическую линзу, обеспечивающую эффективное распределение светового потока и широкие возможности для изменения угла освещенности.
Есть разъем для крепления фотографического зонта. Охлаждение прибора происходит естественным образом. Устойчивая работа в широком диапазоне температур: от 20 до +40 град. С.
Характеристики:
- напряжение - AC90-260V, DC12-24V (V-mount)
- мощность, Вт - 50
- CRI - RA93
- цветовая температура, град. - 5600K + 200K / 3500K +200K
- охлаждение - естественное охлаждение
- диапазон плавной регулировки - 0-100%
- срок службы светодиодов, ч - до 50000
- диапазон фокусировки, град. - 5-50
- диапазон рабочих температур, град. - от -20 C до + 40 С