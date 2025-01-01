Fujimi FJS-1517 софтбокс для накамерной вспышки

Стол для предметной съемки Falcon Eyes STL-1324 размером 1,3x2,4 м с системой крепления освещения и фонов.
Освещение может быть обрезано под или на столе, так что пользователь может регулировать освещение до идеального эффекта. Вес - 45,0 кг.
FJS-1517 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки. Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 15х17 см.
Aurora ALD 120 Black - фон съемный для лайтбокса.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления "липучка". Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - черный, размер - 120х220 см. Универсальные параметры фона позволяют установить в любой фотобокс подходящего размера.
Falcon Eyes CRK-32 HL – отражатель 5 в 1 на пружине круглый со съемными панелями.
Он имеет рукоятки с креплением 1/4". Используется в портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. Цвет – золотистый, серебристый, белый отражающий, белый просвечивающий, черный.
Fujimi FMU-3 - держатель вспышки и зонта с универсальным креплением под стойку.
Переходник для крепления накамерных вспышек на стойки для осветительных приборов с возможностью установки зонта. Вес - 0,15 кг.
Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC61USB) для аккумуляторов АА/ААА.
Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора.
