FST PL-500MPro светодиодная панель

Описание

В светодиодной панели FST PL-500MPro используются основные преимущества LED-технологии: энергосбережение, высокая яркость, точное воспроизведение цвета, адаптивность к условиям освещения благодаря возможности изменения цветовой температуры, небольшая теплоотдача, позволяющая использовать естественное охлаждение и, как следствие, отсутствие шума, мешающего при записи звука.

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель для того, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока.

Благодаря тому, что светодиодная панель работает и от сети, и от батареек, пользователь можете использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Характеристики: