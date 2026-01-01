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FST PL-500MPro светодиодная панель
FST PL-500MPro светодиодная панель
FST PL-500MPro светодиодная панель

FST PL-500MPro светодиодная панель

FST
Артикул: MTG-0069

Светодиодная панель FST PL-500MPro прибор с 500 сверхъяркими светодиодами купольного типа (срок службы 50000 ч) и глубиной регулировки цветовой температуры от 3200 К до 5600 K. FST PL-500MPro работает как от сети, так и от батарейных аккумуляторов.

Описание

В светодиодной панели FST PL-500MPro используются основные преимущества LED-технологии: энергосбережение, высокая яркость, точное воспроизведение цвета, адаптивность к условиям освещения благодаря возможности изменения цветовой температуры, небольшая теплоотдача, позволяющая использовать естественное охлаждение и, как следствие, отсутствие шума, мешающего при записи звука.

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель для того, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока.

Благодаря тому, что светодиодная панель работает и от сети, и от батареек, пользователь можете использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Характеристики:

  • количество светодиодов, шт. - 500
  • мощность, Вт - 30
  • светодиоды - 45 градусов, диаметр 5 мм, купольного типа, сверхъяркие
  • световой поток, Лм - 3600
  • индекс цветопередачи - CRI96+
  • цветовая температура, град. - 3200-5600 K
  • диапазон регулировки мощности - 10-100%
  • срок службы светодиодов, ч - 50000
  • питание - DC 13-15 V, два разъема для батарей Sony NP-F
  • DC-адаптер 15 V, 2,4 A
  • материал - алюминиевый сплав
  • дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов, 50 м.

Комплектация

  • Светодиодная панель.
  • Ручка-держатель.
  • Шторки.
  • Рассеивающая панель.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сетевой адаптер.

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