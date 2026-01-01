FST LP-1024 светодиодная панель

Прибор может использоваться в студии, на выездной и репортажной съемке. Плавная регулировка цветовой температуры то 3200 до 5600 K позволяет точно настроить прибор. Возможность управления с пульта расширяет возможности. Пульт дистанционного управления позволяет регулировать яркость, цвет, и выбирать каналы 0–99. Цветопередача максимально приближена к солнечной. Порты DMX позволяют включить осветитель в единую сеть управления светом в студии. Прибор имеет металлические шторки для регулирования угла освещения.
Внимание! Аккумулятор в комплект не входит и приобретается отдельно.
Характеристики:
- мощность, Вт – 32
- световой поток, Лм – 3840
- количество светодиодов – 1040
- цветовая температура, K – 3200-5600
- угол освещения, град. – 45
- значение CRI – ≥95%
- диапазон регулирования – 10~100
- срок службы светодиодов – 50,000 ч
- дистанционное управление – 2,4GHz,
- подключение DMX 512 – да, RJ45
- совместимый аккумулятор – серии SONY V-Mount
- напряжение питания – DC 13V-19 В
- адаптер питания – DC15В 4A GX16-2
- размер, мм – 330x210x48,5