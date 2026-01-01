FST LP-1024 светодиодная панель

Описание

Прибор может использоваться в студии, на выездной и репортажной съемке. Плавная регулировка цветовой температуры то 3200 до 5600 K позволяет точно настроить прибор. Возможность управления с пульта расширяет возможности. Пульт дистанционного управления позволяет регулировать яркость, цвет, и выбирать каналы 0–99. Цветопередача максимально приближена к солнечной. Порты DMX позволяют включить осветитель в единую сеть управления светом в студии. Прибор имеет металлические шторки для регулирования угла освещения.

Внимание! Аккумулятор в комплект не входит и приобретается отдельно.

Характеристики: