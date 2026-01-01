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FST LP-1024 светодиодная панель
FST LP-1024 светодиодная панель
FST LP-1024 светодиодная панель
FST LP-1024 светодиодная панель

FST LP-1024 светодиодная панель

FST
Артикул: NVF-7726

FST LP-1024 – светодиодная панель с плавной регулировкой цветовой температуры, системой ДУ и возможностью питания от аккумулятора.

Описание

Прибор может использоваться в студии, на выездной и репортажной съемке. Плавная регулировка цветовой температуры то 3200 до 5600 K позволяет точно настроить прибор. Возможность управления с пульта расширяет возможности. Пульт дистанционного управления позволяет регулировать яркость, цвет, и выбирать каналы 0–99. Цветопередача максимально приближена к солнечной. Порты DMX позволяют включить осветитель в единую сеть управления светом в студии. Прибор имеет металлические шторки для регулирования угла освещения.

Внимание! Аккумулятор в комплект не входит и приобретается отдельно.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 32
  • световой поток, Лм – 3840 
  • количество светодиодов – 1040
  • цветовая температура, K – 3200-5600
  • угол освещения, град. – 45
  • значение CRI – ≥95%
  • диапазон регулирования – 10~100
  • срок службы светодиодов – 50,000 ч
  • дистанционное управление – 2,4GHz,
  • подключение DMX 512 – да, RJ45
  • совместимый аккумулятор – серии SONY V-Mount
  • напряжение питания – DC 13V-19 В
  • адаптер питания – DC15В 4A GX16-2
  • размер, мм – 330x210x48,5

Комплектация

  • Светодиодная панель FST LP-1024 – 1 шт.
  • Сетевой адаптер питания с кабелем – 1 шт.
  • Антенна для приемника ДУ – 1 шт.
  • Пульт управления со светодиодным дисплеем – 1 шт.
  • Рассеиватель – 1 шт.

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