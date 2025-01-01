images
Avenger 008BSU стойка под журавль

Avenger 008BSU стойка под журавль

Avenger
Артикул: FTR-561

Стойка Avenger 008BSU – стальная студийная стойка. Максимальная высота 216 см, максимальная нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг, двухсекционная.

Описание

Характеристики:

  • материал - оцинкованная сталь
  • количество секций - 2
  • высота в сложенном состоянии, см - 116,0
  • минимальная высота, см - 132,0
  • максимальная высота, см - 216,0
  • колесики в комплекте - нет
  • максимальная нагрузка, кг - 30,0
  • цвет - черный
  • вес - 6,4 кг


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)
Арт. NVF-2944
Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW200 G – восьмиугольный софтбокс с диаметром купола 200 см.

Предназначен для работу со студийными вспышками с креплением типа Bowens. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс незаменим, когда необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. В комплект входит сотовая решетка 5х5х5 см. Для хранения и транспортировки предсмотрен упаковочный чехол.

13 800 ₽
В корзину
Avenger D650 журавль для установки освещения
Арт. FTR-576
Avenger D650 журавль для установки освещения
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.

Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

65 090 ₽
В корзину
Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Арт. FTR-878
Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.

17 590 ₽
В корзину
Profoto Reflector SunSilver/White 47&amp;quot; (100963) отражатель серебристо-солнечный/белый 120 см
Арт. NVF-1099
Profoto Reflector SunSilver/White 47&quot; (100963) отражатель серебристо-солнечный/белый 120 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Reflector SunSilver/White 47" (100963) – двухсторонний отражатель с удобными ручками. Предназначен для рассеивания солнечного света или светового потока после вспышки. С успехом используется для студийной и выездной фотосъемки.

Цвет поверхности серебристо-солнечный/белый. Диаметр диска 120 см.

10 990 ₽
В корзину
Avenger I700B светоотсекающий флаг 60х75 (90) см
Арт. OLE-1136
Avenger I700B светоотсекающий флаг 60х75 (90) см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger I700B – светоотсекающий флаг 60х75 см из плотной черной ткани на металлической раме размером 60х90 см (вместе с штифтом). Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света. Крепится к грип-хед.

17 990 ₽
В корзину
Manfrotto 110G колеса для стоек
Арт. NVF-5582
Manfrotto 110G колеса для стоек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 110G – комплект усиленных колес с тормозами для стоек с диаметром ножки 22 мм.

25 690 ₽
В корзину
Kupo CS40MK 40&quot; C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CS40MK 40&quot; C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Арт. NVF-8846
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном.

Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.

24 990 ₽
В корзину

Видео

Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера